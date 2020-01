Gabriele Rataj

Buckow (MOZ) Als das neue Schuljahr beginnt, ist Sophie noch immer nicht vom Ungarn-Urlaub mit ihrer Mutter nach Leipzig zurückgekehrt. Ihren geliebten Hund Sputnik betreut Fritzi, die Schulfreundin, der so manches in dieser Zeit plötzlich anders vorkommt: Ein Neuer in der Klasse, der kein rotes Pionierhalstuch trägt. Das Montagsgebet in der Nikolaikirche, wohin Bela sie mitnimmt. Die immer mächtiger werdenden Montagsdemos. Und dann das Unglaubliche ...

Was wäre, wenn obere Grundschulklassen den Geschichtsstoff im eben abgelaufenen Wende-Jubiläumsjahr mal anders, in einer animierten Film-Geschichte erlebten? Ganz und gar nicht trocken im Klassenzimmer, sondern einfühlsam und authentisch nahe gebracht im Kinosaal? Die bevorstehenden Brandenburgischen SchulKinoWochen bieten die Basis dafür, zum Eintrittspreis von je vier Euro. Sie haben diesen und 29 andere altersunterschiedliche spannende, lehrreiche und/oder unterhaltsame Streifen im Angebot. Darunter eben auch "Fritzi – eine Wendewundergeschichte". Die Parklichtspiele Buckow zeigen unter anderem diesen, mit dem Prädikat "besonders wertvoll" versehenen Film über die Geschehnisse im historischen Herbst 89 am 21. Januar.

Wie schon in Vorjahren halten die Kinobetreiber Philipp und Stephan Grund bei der Planung an diesem bildungspolitischen Aspekt fest. Und das, obwohl es jedes Jahr aufs Neue schwierig ist, Schulen, Lehrer, Klassen, Gruppen aus der näheren Region dafür zu interessieren und zu diesem Anlass zu mobilisieren.

Das Wende-Jubiläum im Fokus

Jürgen Bretschneider, Pressesprecher bei Filmernst, dem Kompetenzzentrum für Film–Schule–Kino in Brandenburg, liegt gerade dieser eineinhalbstündige Fritzi-Film besonders am Herzen. Sowohl für den Unterricht in Deutsch, Lebensgestaltung-Ethik-Religion als auch in Geschichte oder dem Fach Kunst wäre er eine Bereicherung, lautet sein Urteil. Mühelos ließen sich damit Themen wie Familie, Freundschaft, Heimat, DDR, Ausreise/Flucht, Proteste, Kirche, Demonstrationen, Diktatur, Demokratie, Mauerfall, Wende, Reisefreiheit, Werte verbinden und später diskutieren.

Doch der Anmeldeschluss 10. Januar steht bevor. Auf die Anfang des Monats an die Schulen verschickten Flyer habe indes noch keine Einrichtung aus dem Einzugsgebiet Märkisch-Oderland reagiert, teilt Bretschneider mit. "Wenn es bis zum 10. Januar keine Anmeldungen gibt, müssen wir die beiden geplanten Veranstaltungen leider absagen."

Während sich "Fritzi" an Klasse 3 bis 7 wendet, ist der Animationsfilm "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando!" schon ab Klassenstufe 2 einsetzbar. Diese Disney-Produktion läuft im Rahmen des Wissenschaftsjahres zum Thema Bioökonomie.

Schnelle Entschlüsse sind daher nun gefragt. Jürgen Bretschneider verweist aber noch darauf, dass Lehrer durchaus auch andere Filme aus dem Programmheft nachfragen könnten. "Wir würden uns dann mit dem Kino in Verbindung setzen und versuchen, einen Termin zu organisieren." Doch auch dabei gilt die Anmeldefrist.

Info:www.filmernst.de, Kontakt über Tel. 03378 209162, anmeldung@filmernst.de