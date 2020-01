Arbeitsmarktzahlen im Jahresdurchschnitt

Insgesamt lag die Arbeitslosenquote im Kreis Barnim im vergangenen Jahr bei 5,1 Prozent, während sie in der Uckermark doppelt so hoch bei 10,8 Prozent war. In beiden Kreisen sank die Quote im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 bis 0,6 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Barnim um 466 zurück und umfasste durchschnittlich 5040 Frauen und Männer. In der Uckermark gab es im Jahresverlauf durchschnittlich 6552 Arbeitslose, ein Rückgang um 412 im Vergleich zum Vorjahr. Seit Jahresbeginn hatten Arbeitgeber im Barnim 4223 freie Stellen gemeldet (ein Plus von 542). In der Uckermark waren es 2919 freie Stellen und damit ein Plus von nur 77. Die Arbeitsagentur gab von Januar bis Dezember 13,7 Millionen Euro aus für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Den größten Teil umfasste dabei die berufliche Weiterbildung mit 6,2 Millionen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze lag im Sommer in beiden Kreisen bei 89 612. Davon entfielen auf den Barnim 50 446 Jobs und auf die Uckermark 39 166 Jobs. Durchschnittlich haben 721 Arbeitslose an einer geförderten beruflichen Weiterbildung teilgenommen.⇥os