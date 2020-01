Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Hinter dem Zweckverband für Wasserver- und Abwasserentsorgung ZWA liegt ein aufregendes Jahr, und auch 2020 dürfte einige Herausforderungen bereithalten, die zu meistern sind. Davon sind Petra Walter, amtierende ZWA-Chefin, und ihr Team überzeugt. Nachdem die Wirtschaftsprüfer im Hause waren, habe auch die Aufsichtsbehörde im Herbst dem Verband bescheinigt, "in ruhigem Fahrwasser" unterwegs zu sein.

Gleichwohl habe es 2019 einige Überraschungen gegeben. Zu diesen unvorhersehbaren Ereignissen gehörte gleich im ersten Quartal die große Havarie am Schmutzwasserkanal in der Eberswalder Eisenbahnstraße, einem Nadelöhr in der Kreisstadt. Reparatur und Sanierung beschäftigten den ZWA bis Mitte November. Die befürchtete Vollsperrung der B 167 konnte in letzter Minute abgewendet werden.

Oderberg geht 2020 ans Netz

Zu den technisch anspruchsvollsten Projekten zählte der Neubau des Wasserwerkes Eichhorst in der bestehenden baulichen Hülle bei laufendem Betrieb. Ende Oktober ging die Anlage ans Netz. In Oderberg wurde das Neubau-Projekt fortgeführt. Dabei hatte der Verband, wie viele Bauherren, mit den Schwierigkeiten zu kämpfen, die die Hochkonjunktur mit sich bringt. In die Sparte Trinkwasser fällt ebenso der Baubeginn für die Erneuerung der Leitung in der Pfeilstraße in Eberswalde. Für das Wasserwerk Finow wurde ein neuer Brunnen gebohrt.

Auf der Kläranlage Eberswalde hat der ZWA ein neues Funktionsgebäude errichtet, mit zirka 1,3 Millionen Euro größtes Projekt im Bereich Schmutzwasser. Das innovative Haus mit Sozialtrakt und Büros wurde kurz vor Weihnachten fristgemäß fertiggestellt, es folgen Einrichtung und Gestaltung der Außenanlagen. Der Umzug ist fürs erste Quartal 2020 geplant, so Walter. Auch sonst habe sich auf der Kläranlage einiges getan. Unter anderem sei die Steuerung für die Schalt-anlage erneuert worden. Die Kläranlage Marienwerder wiederum habe eine neue mechanische Vorreinigung erhalten. Und: In der bereits erwähnten Pfeilstraße wurde im Zuge der Straßensanierung der erste Teil des Schmutzwasserkanals saniert.

Für 2020 sind laut Wirtschaftsplan Investitionen in die Wasserwerke, Pumpstationen, Klärwerke und Netze mit einem Volumen von 2,2 Millionen Euro geplant. Was laut Walter etwa dem Niveau der Vorjahre entspricht. Auf dem Programm stehen die Fertigstellung des Wasserwerkes Oderberg im ersten Halbjahr sowie sogenannte Vorfeldmessungen zur Überwachung des Grundwasserdargebots in der Kleinstadt, die Fortführung der Arbeiten auf der Kläranlage Eberswalde (dort soll die Schlammentwässerung erneuert werden) sowie der Abschluss der Arbeiten in der Pfeilstraße. Sozusagen vor der eigenen Haustür, in der Marienstraße, werden – ebenfalls im Zuge der Straßensanierung – die Trinkwasserleitung erneuert und der Schmutzwasserkanal saniert. In Tempelfelde wird der nächste Abschnitt der Trinkwasserleitung getauscht. Und in Britz wird gemäß Abwasserbeseitigungskonzeption ein Abschnitt der Ragöser Straße ans zentrale Netz angeschlossen. Zudem sei mittelfristig geplant, das Dorf Chorin mit Wasser aus dem Werk Stadtsee zu versorgen. Dafür sollen 2020 die Vorbereitungen getroffen werden.

Zugleich soll ein neues Abwasserbeseitigungskonzept erarbeitet werden. Für 2021 bis 2025. "Selbstverständlich in Abstimmung mit den Kommunen", so die Chefin. Darüber hinaus will der Verband ein Sanierungskonzept für das Kabelnetz erarbeiten.

Aufgrund der Erfahrungen in der jüngeren Vergangenheit habe der ZWA Ende 2019 wieder eine eigene kleine Elektro-Abteilung aufgebaut: mit einem Meister und drei Mitarbeitern. Trotz sehr guter Zusammenarbeit mit einer Partner-Firma sei man damit dann 2020 in der Lage, die "täglich anfallenden Instandhaltungen und -setzungen weitgehend in eigener Regie" zu realisieren.