Beeskow Im Landkreis Oder-Spree galten im Dezember 5477 Menschen als arbeitslos. Das waren 38 mehr als im Monat davor, aber 372 weniger als im Dezember 2018. Die Arbeitslosenquote belief sich wie im November auf 5,8 Prozent. Im Dezember 2018 hatte die Quote noch 6,2 Prozent betragen. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Von den Arbeitslosen wurden knapp 1800 von der Arbeitsagentur betreut und knapp 3700 vom Jobcenter des Kreises.

Betrachtet man die Statistik differenziert, fällt auf, dass der Anteil der Männer an den Arbeitslosen mit 3053 (55,7 Prozent) deutlich über dem der Frauen mit 2424 (44,3 Prozent) liegt. Als langzeitarbeitslos galten 2483 Personen. Gut 40 Prozent der Arbeitslosen sind älter als 50 Jahre. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate mussten sich 12764 Menschen aus dem Kreis bei der Arbeitsagentur als arbeitslos melden. 13169 Personen wurden in einen neuen Job, eine Ausbildung oder eine sonstige Beschäftigungsmaßnahme vermittelt.

Quote im Osten niedriger

Erstaunlich ist, dass die Arbeitslosenquote im Osten des Kreises, das sind die Orte, die von der Agenturgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt betreut werden, mit 5,6 Prozent niedriger lag als im berlinnahen Westteil. In den Orten dort, betreut von der Agenturgeschäftsstelle Fürstenwalde, lag die Arbeitslosenquote bei 5,9 Prozent. Deutlich höher ist die Quote mit 7,5 Prozent in der Stadt Frankfurt, im Nachbarkreis Märkisch Oderland liegt sie mit 5,1 Prozent noch unter dem Oder-Spree-Wert. Das gilt auch für den südlichen Nachbarkreis Dahme-Spreewald. Für den Geschäftsstellenbereich Lübben vermeldet die Arbeitsagentur eine Quote von 3,9 Prozent, für den Geschäftsstellenbereich Königs Wusterhausen von 3,5 Prozent und für den Bereich Luckau von 3,2 Prozent.

Mehr als 1000 freie Stellen

Im Landkreis Oder-Spree haben die Arbeitgeber zudem 274 Stellen neu als vakant gemeldet, die Gesamtzahl offener Arbeitsstellen liegt aktuell bei 1074. Gesucht werden Mitarbeiter in praktisch allen Bereichen. 75 neue freie Stellen gibt es beispielsweise im produzierenden Bereich, 64 in den Branchen Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung. Selbst in der Baubranche, die im Winter eher weniger nachgefragt ist, wurden der Agentur 20 freie Arbeitsstellen neu gemeldet. In Frankfurt kann die Arbeitsagentur derzeit 470 Arbeitsstellen anbieten, gut 150 davon wurden im Dezember neu gemeldet, im Kreis Märkisch Oderland werden gut 1100 Mitarbeiter gesucht, mehr als 250 freie Stellen sind im Dezember hinzugekommen.