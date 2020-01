Uwe Spranger

Woltersdorf (MOZ) Die Geschäftsführerin des 2019 eröffneten Diakonie-Hospizes für Märkisch-Oderland und Oder-Spree in Woltersdorf sowie der Einrichtung in Berlin-Wannsee, Angelika Behm, ist jetzt in den Ruhestand verabschiedet worden. Mehr als 20 Jahre habe sie die Hospizarbeit geprägt und sich für ein menschenwürdiges Leben bis zuletzt eingesetzt, würdigte die Immanuel Albertinen Diakonie.

Den Weg in die Hospizarbeit fand Angelika Behm über das Ehrenamt. Mitte der 1990er-Jahre hatte die Psychiatriediakonin und Sozialpädagogin an einem Vorbereitungskurs zur Begleitung Sterbender teilgenommen und wurde ehrenamtliche Sterbebegleiterin. 1999 wechselte sie in die hauptamtliche Tätigkeit. Mit der Eröffnung des stationären Hospizes Wannsee 2003 übernahm sie dort den Sozialdienst, 2007 die Leitung. 2015 wurde sie Geschäftsführerin der neu gegründeten Diakonie-Hospiz Woltersdorf GmbH. "Sie war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Woltersdorf im vergangenen Jahr eröffnet werden konnte", würdigte Peter Kober, Chef der Immanuel Albertinen Diakonie und zuständig für die Hospize. "Sie hat sich in besonderer Weise auf die Bedürfnisse der Hospizgäste und der Angehörigen eingestellt und das Leben ins Hospiz geholt, damit auch die letzte Phase des Lebens lebenswert bleibt." Woltersdorf hat 14 Plätze, Gesellschafter sind die Diakonie-Hospiz Wannsee GmbH, die Krankenhaus "Gottesfriede" Woltersdorf GmbH und die Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, Förderer der Verein Polarstern in Neuenhagen und die Fernsehlotterie.

Letzter Tag in Woltersdorf

Angelika Behm bildete weiter ehrenamtliche Sterbebegleiter aus, beriet Unternehmen zu Trauer am Arbeitsplatz und setzte sich für die Begleitung wohnungsloser Menschen ein. Ihren letzten regulären Arbeitstag, Heiligabend 2019, verbrachte sie mit Gästen, Angehörigen und Mitarbeitenden in Woltersdorf.

Nachfolger ist Walther Seiler. Der 54-Jährige trat seinen Dienst bereits im Dezember an.