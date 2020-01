Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die ersten Anmeldungen aus Eisenhüttenstadt für den Klassikbus des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt sind eingegangen. Es sind aber noch reichlich Plätze frei für den 17. Januar. Da erklingen in der Konzerthalle um 19.30.Uhr Werke von Samuel Barber, Wladimir Vogel und Ralph Vaughan Williams. Mit dabei ist auch der junge Cellist Maximilian Hornung. Start für den Shuttleservice ist in Fürstenberg am Bahnhof (17.50 Uhr), dann folgt die Lindenallee (18 Uhr), weiter geht es über die alte B.112 zu je einem Stopp nach Wiesenau (18.20 Uhr) und Brieskow-Finkenheerd (18.35 Uhr). Nur wenn genügend Anmeldungen eingehen, kann der Bus starten.

Anmeldung unter Tel. 0335.5527317 oder per E-Mail an marketing@bsof.de