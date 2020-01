Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem Jahreswechsel nimmt der Knabenchor der Singakademie ab nächste Woche wieder neue Sänger auf. Vor allem Jungs im Alter von sechs bis acht Jahren sind herzlich willkommen. Sie werden zunächst in der Nachwuchsgruppe des Chores, die von Doris Blenck betreut wird, auf ihren Einsatz im großen Chor vorbereitet. Dort proben sie einmal wöchentlich immer freitags, lernen die ersten Lieder, üben auch schon das zweistimmige Singen und haben mit dem Chor ihre ersten Auftritte.

Wichtigste Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist die Freude am Singen. Im Januar wird Doris Blenck den Knabenchor und ihre Arbeit in Frankfurter Grundschulen vorstellen und in den Klassen um neue Sänger werben.

Verstärkung wird aber auch bei den Größeren im Chor gesucht. Das heißt, auch ältere Jungen bis zwölf, 13 Jahre können sich jederzeit vorstellen. Eine gute Gelegenheit, sich den Knabenchor einfach mal näher anzugucken, gibt es am 11. Januar, 10 Uhr bis 15 Uhr, während der Wochenendprobe in der Konzerthalle.

Info Jungs können sich immer freitags, 16 Uhr, in der Konzerthalle vorstellen.