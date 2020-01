Christina Sleziona

Woltersdorf (MOZ) Auch wenn die Fahrscheine des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg zum 1. Januar um durchschnittlich 3,6 Prozent gestiegen sind, dürfen die im alten Jahr erworbenen Tickets noch bis zum 14. Januar genutzt werden. Das teilt der VBB in einem Informationsschreiben mit. Zudem können die alten Fahrscheine noch fünf Monate in den Kundenbüros in der Dorfstraße 15 in Schöneiche und in der Vogelsdorfer Straße in Woltersdorf umgetauscht werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ferner gelte nun auf den Randberliner Straßenbahnlinien 87 und 88 ein gemeinsamer Tarif auf Basis des bisherigen Angebots der Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS). So sollen auch Woltersdorfer Nutzer die Möglichkeit erhalten, mit zehn Fahrtenkarten rund zehn Prozent gegenüber des Einzelfahrscheines zu sparen. Das Angebot der Kurzstrecke für 90 Cent für vier Stationen in Woltersdorf bleibe auf der Linie 87 erhalten.

Laut VVB-Mitteilung liegt die letzte Preiserhöhung drei Jahre zurück. Nun sei sie erforderlich geworden, weil die Kosten der Verkehrsunternehmen gestiegen seien. In erster Linie seien dabei die Personalkosten zu nennen. Aber auch die Energiepreise sowie die Kosten für die Instandhaltung von Straßenbahnfahrzeugen und Bahnanlagen seien gestiegen.

Eine Übersicht gibt es auf der VBB-Website www.vbb.de.