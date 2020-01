Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Das, was sich da unter ihrem Verkaufstresen im Laufe des Arbeitstages immer mehr in die Länge zieht, nennt Cosima Wadewitz, Filialleiterin des Eine Welt und Bioladens in der Großen Straße, fast schon liebevoll Bonschlange. Es ist eine Schlange, an die sich wohl oder übel gewöhnen muss. Sie wächst, weil so gut wie niemand der Kunden die Bons mitnimmt, die ihnen der Laden seit 1. Januar auf Wunsch des Gesetzgebers ausdrucken muss, auch wenn nur ein Artikel gekauft wird. Die Finanzbehörden erhoffen sich durch diese Maßnahme höhere Steuereinnahmen, immerhin entgehen dem Fiskus bundesweit jährlich geschätzte zehn Milliarden Euro an Umsatzsteuer, weil Händlerinnen und Händler zu wenig angeben.

"Durch diese Maßnahme wird ein Haufen Papier verschwendet", sagt Cosima Wadewitz. Und diese Verschwendung sei auch einer der Gründe, warum viele ihrer umweltbewussten Kunden den Bon gar nicht haben wollen. "Ich habe noch niemanden gefunden, der das gut findet", sagt sie. Zumal mit der elektronischen Kasse, die der Laden seit zwei Jahren hat, auch Monate nach jedem Kauf Datum, Uhrzeit und Wert des Einkaufes rekonstruiert werden könnten. "Dafür muss ich die Bons nicht ausdrucken", sagt sie. Noch hat sie die Möglichkeit, bei jedem Verkauf in ihrem Kassenprogramm den Bonausdruck auszustellen. "Das wird sich mit dem nächsten Update aber erledigt haben." Für den Laden sei die Umstellung auch eine Kostenfrage, da nun deutlich mehr der Bon-Rollen, die zudem auf schädlichem Thermopapier gedruckt werden, gekauft werden müssten.

Späterer Nachweis möglich

Maria Splinter, Inhaberin des Friseursalons "Hair Care For You" in der Großen Straße, kommentierte die Gesetzesänderung nach dem Jahreswechsel kurz und trocken: "Ab sofort gibt es Bons, die kein Mensch haben will." Sie habe sich extra einen Bon-Drucker für 180 Euro gekauft. "Solch einen Drucker hatte ich schon mal zu Beginn meiner Selbstständigkeit, habe ihn aber nach einem Jahr wieder abgeschafft, weil die Kunden die Bons nicht haben wollten." Sie könne diesen die Kaufbelege "auch nach zehn Jahren noch ausdrucken", es sei alles abgespeichert. "Der Nachweis für das Finanzamt ist also da." Sie nutze ein spezielles Abrechnungsprogramm für Friseure, bei dem nichts endgültig löschbar sei. "Ich kann darin zwar Buchungen stornieren, aber das sieht man dann auch. Außerdem muss ich reinschreiben, warum sie storniert wurden. Beispielsweise wenn ich erst EC-Karten-Zahlung angegeben habe, der Kunde dann aber doch bar gezahlt hat", sagt Maria Splinter. Sie werde sich jetzt einen extra Karton neben die Kasse stellen, in dem der zusätzliche Papiermüll für die Kunden sichtbar sei. Denn schlussendlich werde sie die Mehrkosten der Umstellung auf ihre Preise umlegen müssen. "Ordnung müsse zwar sein", sagt Maria Splinter. Aber diese Gesetzesänderung gehe am Thema vorbei. "Die ganze Welt schreit nach mehr Umweltschutz", erinnert sie an die Fridays for Future-Bewegung. "Aber dagegen gehen die jungen Leute nicht auf die Straße."

Papierkorb schon voll

Unnütz findet die Neuregelung auch Nataliia Wende, Verkäuferin bei Bäcker Hennig. "Von zehn Kunden nimmt vielleicht einer den Bon mit, und der schmeißt ihn weg, wenn er das Geschäft verlassen hat. Unser Papierkorb ist schon voll, das ist keine gute Lösung." Cornelia Wendlandt, Verkäuferin in der Fleischerei Höhne, sagt, es habe sich nicht viel geändert, außer dass sie und ihre Kolleginnen die Bons, die sie ohnehin ausgedruckt haben, jetzt einen Tag lang in einem extra Behälter sammeln, falls die Kunden später einen Nachweis wollen. "Wenn ich schnell genug bin, packe ich den Kunden die Bons zusammen mit der Ware ein. Die meisten wollen aber keinen."