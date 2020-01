Christian Heinig

Panketal (MOZ) Viele Teenager würden wahrscheinlich ihr letztes Hemd dafür geben, um einmal "Let‘s-Dance"-Star Victoria Swarovski persönlich zu treffen. Oder, um sich einmal mit der norwegischen Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen in einem direkten Duell zu messen. Umso glücklicher kann sich die elfjährige Enya aus Panketal jetzt schätzen, denn ihr ist gleich beides geglückt. Sie hat nicht nur Swarovski getroffen, sie hat sich auch mit Björndalen messen können – in der TV-Familienshow "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell". Die ist Samstag-Abend um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

In der Sendung, moderiert von Kai Pflaume, geht es im Wesentlichen um Folgendes: Kinder, die ein besonderes Talent mitbringen, treten in ungewöhnlichen Disziplinen gegen bekannte Stars an. Auch Enya hat ein solches besonders Talent, sie ist Artsitin. Als solche ist sie lieber im Handstand unterwegs als auf zwei Beinen.

Bereits im Alter von vier Jahren hat Enya mit dem Turnen begonnen, ist dann aber relativ schnell zur Sportakrobatik gewechselt. "Dafür schlägt einfach mein Herz", erzählt Enya.

Seit eineinhalb Jahren besucht sie die Staatliche Artistenschule in Berlin, an der nur die talentiertesten Schüler aufgenommen werden. Enya hat ein großes Ziel: Sie will später als Artistin im Bereich Handstand-Akrobatik arbeiten. Besonders wichtig dabei ist eine gute Körperbeherrschung. Und die brauchte sie auch im Duell mit Olympiasieger Björndalen. Hier musste sie auf einer Wippe so viele Balance-Sprünge wie möglich absolvieren. Wer gewonnen hat, wird an dieser Stelle aber nicht verraten.