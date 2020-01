Matthias Henke

Gransee In Sachen Vermarktung mehr in die Offensive gehen möge die Region mit dem von Touristikern Ende 2018 eingeführten Marketingbegriff "Brandenburgische Seenplatte". Das regte kürzlich der Zernikower Wolfgang Suhm an. Zwar finde er es gut, dass der Norden Brandenburgs zwischen Berlin und der Mecklenburgischen Seenplatte unter diesem Begriff zusammengefasst werde, doch bei den Gäste der Region sei dies offenbar noch nicht angekommen.

Oftmals unbekannt

"Was ist das? Haben wir ja noch nie gehört", seien Reaktionen von Gästen, wenn er sie darauf anspreche, sagte Suhm. Bisweilen gebe es Assoziationen zur neuen künstlichen Seenregion in der Lausitz. Auf der alten Version der Internetseite des Amtes Gransee und Gemeinden (die Ende 2019 dann aber komplett überarbeitet wurde) habe sich der Begriff auch nicht gefunden. "Wer soll den Begriff in die Welt tragen, wenn nicht wir hier vor Ort?", fragte der Zernikower weiter.

Ein weiteres Manko: Gebe man die Worte "Brandenburgische Seenplatte" in die Internet-Suchmaschine Google ein, würden als Ergebnisse fast ausschließlich Seiten angezeigt, die die Mecklenburgische Seenplatte zum Thema haben, nicht aber die Brandenburgische. Und beim Eingeben der Internetadresse www.brandenburgische-seenplatte.de werden man auf die Seite www.urlaub-grüsst.de der Regio Nord geleitet. Zwar werde dort mit den touristischen Angeboten beziehungsweise Internetseiten von Stechlin, Himmelpfort, Zehdenick sowie dem Fürstenberger Seenland verlinkt, doch den Begriff "Brandenburgische Seenplatte", geschweige denn ein überregionales Angebot, suche man vergebens. "Helft doch bitte mit, den Begriff öfter zu verwenden", appellierte Suhm an die versammelten Mitglieder des Amtsausschusses und der Granseer Amsverwaltung.

Marke weiterentwickeln

Dort kam Suhms offenkundige Begeisterung gut an. Aber wie so oft: Die Lage ist kompliziert. Als "nicht optimal" bezeichnete Amtsdirektor Frank Stege, der auch Vorsitzender des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland ist, denn auch den Start der Vermarktung unter dem Begriff "Brandenburgische Seenplatte". "Es war ein langer Weg, es gab gewisse Befindlichkeiten. Aber wir haben die meisten Akteure hinter uns", so Stege. Keinen Zweifel wolle er daran lassen, dass die Marke weiterentwickelt wird. Nicht umsonst sei man Anfang 2019 auch überregional, auf der Messe "Boot" in Düsseldorf, damit an den Start gegangen. Die Wassertourismus-Initiative Nordbrandenburg (WIN) habe sich dabei zur "Brandenburgischen Seenplatte" bekannt. Der WIN gehören nicht nur der Landkreis Oberhavel an, sondern auch der Barnim und Ostprignitz-Ruppin sowie weitere Kommunen (siehe Infokasten). Viele Touristen nehmen die Mecklenburgische Seenplatte und die Gewässer im Norden Brandenburgs ohnehin als ein Revier war, wurde seinerzeit argumentiert. Dem wolle man mit der Etablierung des Begriffs "Brandenburgische Seenplatte" Rechnung tragen. Man erhalte aus dem Nachbarbundesland auch Unterstützung, sei der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte doch auch ständiger Gast in der Arbeitsgemeinschaft WIN.