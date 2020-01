Markus Kluge

Fehrbellin Hakenberg (MOZ) In Fehrbellin knallt es in diesem Jahr wieder richtig. Denn Fehrbellin und Hakenberg richten am 20. Juni gemeinsam das diesjährige Gemeindefest aus. Bei dem wird, wie nur alle fünf Jahre, die Schlacht bei Fehrbellin mit zahlreichen Schützenvereinen aus ganz Deutschland nachgestellt. "Ich rechne mit 150 bis 200 Statisten", sagt Fehrbellins Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck (CDU), der nicht nur selbst Schütze, sondern auch Mitorganisator ist. Damit am Ende auf dem Schlachtfeld an der Hakenberger Säule nicht mehr Darsteller als Zuschauer sind, wird er für das große Fest bereits im Januar auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin die Werbetrommel rühren. Am 22. Januar wird sich die Gemeinde dem Publikum in der Brandenburghalle vorstellen. "Und ich werde etwas über Fehrbellin die Schlacht erzählen. Man bekommt dort zwar immer nur wenig Zeit, aber ich werde das Beste daraus machen", so Sternbeck.

Die Vorbereitungen für das große Gemeindefest laufen schon seit dem vergangenen Jahr. "Wir haben Einladungen an viele Schützenvereine verschickt und schon viele Rückmeldungen", ist Sternbeck zufrieden. Neben Fußtruppen und Kanonieren rechnet Sternbeck auch wieder mit berittenen Truppen, die darstellen werden, wie am 28. Juni 1675 brandenburg-preußische Soldaten die Schweden zum Rückzug zwangen.

Die Wiege Preußens

Der Sieg von Kurfürst Friedrich Wilhelm (1620 bis 1688) und seiner zahlenmäßig unterlegenen Armee – 5 600 Reiter mit 13 Kanonen standen 11 000 schwedischen Reitern und Infanteristen gegenüber – sorgte dafür, dass die Mark Brandenburg bis zum Friedensschluss 1679 nicht mehr militärisch bedroht wurde. Fehrbellin und Hakenberg gelten seither als die Wiege Preußens. In Hakenberg wird mit der Denkmalsäule, neben der die Schlachtnachstellung im Juni stattfinden wird, an das historische Ereignis erinnert. Friedrich Wilhelm, der seit dem Sieg als Großer Kurfürst bezeichnet wurde, ist ein Denkmal in Fehrbellin gewidmet worden. Vor dem Hintergrund der ruhmreichen Schlacht komponierte Richard Henrion 1893 den bekannten "Fehrbelliner Reitermarsch" und Heinrich von Kleist schrieb 1809/10 das Drama "Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin".

Eingerahmt wird die Schlachtnachstellung von den Fehrbelliner Festtagen und einem Programm. Das beginnt bereits am 19. Juni mit einem Chorkonzert in der Fehrbelliner Kirche. "Danach kann man sich noch mit den Schützenvereinen in Hakenberg treffen – zum Beispiel auf einen Umtrunk", so Sternbeck. Der Sonnabend beginnt mit einem Gottesdienst in der Kirche von Hakenberg, in der sich auch die die Sammlung der historischen Kanonenkugeln befindet, die auf dem ehemaligen Schlachtfeld gefunden wurden. Im Anschluss daran gibt es einen Festumzug von der Kirche zur Siegesäule, der angeführt wird vom Spielmannszug aus Pankow. Nach Schlachtnachstellung und Bühnenprogramm, das viele Akteure aus der Gemeinde gestalten, findet am Abend im Fehrbelliner Kurfürstenpark ein Konzert statt. Dafür konnte Sternbeck das ein Panikorchester und ein Udo Lindenberg-Double gewinnen. Am Sonntag klingt das Gemeindefest dann mit einem Gottesdienst und einem Frühschoppen aus.