Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Vor Günter Hytra und seinem Rüden Athos liegt ein aufregendes neues Jahr: Denn erst im November haben sich die beiden bei der Deutschen Meisterschaft der Fährtenhunde für die anstehende Weltmeisterschaft in Finnland qualifiziert. In Lahti, einer Stadt die ein bedeutendes Zentrum des nordischen Skisports darstellt und vielen Wintersportfans ein Begriff ist, wird die WM stattfinden. Wie die 1800 Kilometer bis dorthin zu meistern sind, will Günter Hytra noch herausfinden. Und sich mit anderen Hundesportlern besprechen. Zwei mögliche Routen gibt es. Doch vor allem muss auf die Vierbeiner Rücksicht genommen werden. "Wir werden in Etappen fahren", sagt der 70-jährige passionierte Hundesportler.

Mit Rüden auf Erfolgskurs

Seit Oktober 1996 ist er im Wriezener Verein Mitglied. Und nun mit seinem Rüden von den Mecklenburger Rüpeln auf Erfolgskurs. Dass sein Hund viel leisten kann, war schnell klar. 2012 bekam Günter Hytra ihn als Welpen. "Seither ist er Familienmitglied und Sportsfreund." Er sei ein lieber und unkomplizierter Hund, beschreibt ihn sein Besitzer. Der viel Talent aber auch enorme Lernfreude mitbringe. "Man kann sicher viel ausbilden, aber der Hund muss auch etwas mitbringen", sagt der erfahrene Hundesportler. Wichtig für die Zusammenarbeit sei ein bedingungsloses Vertrauensverhältnis – gepaart mit absolutem Gehorsam.

Was die Arbeitsbereitschaft angehe, sei Athos, ein Malinois, ein absoluter Ausnahmehund. "Es gibt keinen Tag, wo er keine Lust hat", sagt sein Besitzer. Und auch er selbst ist mit Feuereifer, Herzblut und Leidenschaft dabei. Wer die beiden auf den Feldern rund um Wriezen beobachtet, sieht, wie viel Freude sie am Hundesport haben. "Fährtenarbeit ist nichts für Stubenhocker", lacht Günter Hytra. Dabei waren die beiden zunächst im Bereich Schutzhunde unterwegs. Auch da schafften sie es 2016 zur WM. Eine Verletzung von Athos zwang die beiden zum Wechsel der Disziplinen. "Mit dem gleichen Hund zweimal zur Weltmeisterschaft zu fahren, passiert sicher schon nicht sehr häufig", gibt sich Günter Hytra bescheiden.

Zwischen September und Ende November haben die beiden ein anstrengendes Qualifikationsprogramm absolviert. Um dann bei der Internationalen Gebrauchshundeprüfung vom Verband für das deutsche Hundewesen (VDH) in Westrup auf den Punkt fit zu sein. Mit 198 Punkten landete das Wriezener Team – obwohl punktgleich mit den Siegern – "nur" auf dem zweiten Platz. Und ist nun Teil der Nationalmannschaft für die WM im Mai diesen Jahres. "Es war ein denkbar knapper Ausgang", sagt Günter Hytra. Einerseits ist er froh über die Qualifikation, andererseits sei es, wenn man so dicht am 1. Platz vorbeischrammt, schon ein Wermutstropfen. "Aber das höhere Tagesergebnis zählt nun mal."

Wettkämpfe auch Glücksache

Meisterschaften, egal ob auf Bundesebene oder international, seien immer auch Glückssache, weiß Günter Hytra. "Das ist bei allen Sportlern bei den Olympischen Spielen ja auch immer ein Thema." Wichtig sei, sich zwischendurch auch mal absolute Ruhe zu gönnen. So will er Athos auch auf die anstehenden Aufgaben vorbereiten. "Ich werde das Training so ausrichten, dass wir im Frühjahr noch Vereinsmeisterschaften absolvieren. Das ist dann Training unter Wettkampfbedingungen. Aber: "So eine große Meisterschaft wie in Finnland kann man nicht simulieren." Doch Athos ist mit seinen acht Jahren im besten Fährtenhundealter, sagt der Fachmann. Und setzt viel Vertrauen in die Fähigkeiten des Vierbeiners. Als nächstes will sich Günter Hytra über die Bodenverhältnisse in Finnland schlau machen. "Aber wer im Oderbruch fährtet, der fährtet überall", ist er überzeugt. Denn der schwere Boden erschwert die Arbeit für die Hundenase. Ab März wollen beide dann verstärkt im Oderbruch trainieren. Dort fühlt sich der Hundesportler gut aufgehoben. "Ich bin sehr froh, dass die Jagdpächter und die Landwirte da mitspielen. Das ist keine Selbstverständlichkeit."