Ulf Grieger

Manschnow (MOZ) Vor neun Jahren standen ganze Siedlungsbereiche, Gärten und Felder im Oderbruch unter Wasser. Die Binnenflut hielt vor allem im mittleren Bruch die Dörfler in Atem. Doch nach Protesten der Einwohner begann das Land mit einem Förderprogramm, in dessen Zuge vernachlässigte Hauptvorfluter saniert wurden und Entwässerungsgräben in den Dörfern entstanden. Nur der Graben in Manschnow ist noch immer nicht gebaut.

Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert ist froh, dass im vorigen Jahr die Gräben in Gorgast-Unterdorf und Golzow fertiggestellt werden konnten. Recht weit seien die Planung und das Genehmigungsverfahren für den Grabenbau in Manschnow. Bereits vor sechs Jahren waren dafür die Trassen abgesteckt worden. Es soll ein östlicher Grabenstrang von der Siedlung zu Anger gebaut werden, der etwa 1569 Meter lang ist; und ein etwa 2355 Meter langer westlicher Graben, der von Herzershof das Wasser Richtung ehemalige Frostung und Heyengraben abführt. "Der Graben kann nicht gebaut werden, weil es noch Unstimmigkeiten mit Grundstückseigentümern gibt. Einige Grundstücksbesitzer, insbesondere ein ortsansässiger Landwirt, wollen für den Grabenbau kein Land zur Verfügung stellen", erläutert der Amtsdirektor. "Offenbar sind die Bilder von den Überschwemmungen vor neun Jahren schon so weit in Vergessenheit geraten", so Ebert.

Ortsvorsteher will vermitteln.

Manschnows Ortsvorsteher Raimar Wendland waren diese Probleme so noch gar nicht bekannt. "Wenn das so ist, dann müssen wir uns unbedingt in den kommenden Tagen mit den Grundstückseigentümern in Verbindung setzen", erklärte er. Er will das Thema Grabenbau zur Gemeindevertretersitzung zur Sprache bringen.

In zwei anderen Punkten gebe es aber gute Nachrichten für die Gemeinde Küstriner Vorland, informierte der Amtsdirektor. Zum einen sei zum Jahresbeginn der Eigentümerwechsel über die Wohnblöcke mit den insgesamt 168 Wohnungen in der Friedensstraße erfolgt. Der Käufer habe die vereinbarte Summe gezahlt. Die Gemeinde Küstriner Vorland sei damit in der Lage, erstmals seit zehn Jahren wieder aus dem Defizit zu kommen. Allerdings müssten von dem Verkaufserlös auch die auf den Wohnungen lastenden Altschulden bedient werden.

Freuen können sich die Manschnower in diesem Jahr auf den Baustart für das neue Feuerwehrgerätehaus. Bauherr ist wie in Genschmar nun das Amt Golzow. "Wir haben das Areal schon vermessen lassen und warten auf die Baugenehmigung. Wir gehen davon aus, dass im zweiten Halbjahr Baubeginn sein kann", erklärte der Verwaltungschef.