Frankfurt (Oder) (MOZ) Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierungen, LGTB und LGTBIQ*, Konversionstherapie und Verbot, Netzwerken und Solidarität – alles Schlagworte, die Viadrina-Studierende im Januar in einer Veranstaltungsreihe mit Filmen, Diskussion und Party thematisieren.

Gewidmet sind die von Asta-Referentin Lena Wolfert initiierten Aktionstage dem Austausch und der Aufklärung über Homophobie und Sexismus. Zum Auftakt findet am Mittwoch um 18 Uhr ein Workshop im Audimax 202 statt, der in queere Themen einführt und eine Übersicht über sexuelle und romantische Orientierungen und Geschlechtsidentitäten gibt. Am Dienstag, 14. Januar wird im Verbündungshaus fforst der Film "Pride" gezeigt, der die wahre Geschichte der Solidarisierung schwul-lesbischer Bürgerrechtsaktivist*innen und streikender Bergarbeiter im Großbritannien der 80er Jahre erzählt. Der Film soll eine Diskussion anstoßen zu "Networking und Solidarität in der Hochschulpolitik".

Am 16. Januar geht es weiter mit einem Workshop in den Gerstenberger Höfen zu "Handlungsstrategien gegen Queerfeindlichkeit", der sich insbesondere an nichtheterosexuelle Menschen richtet. Am 21. Januar folgt eine Filmvorführung und eine Diskussion zum Thema Konversionstherapie, also der vermeintlichen "Heilung" von nicht heterosexuellen Orientierungen. Und am 22. Januar wird abends im Frosch-Club queer gefeiert. Mehr zum Programm unter Facebook Asta Viadrina.