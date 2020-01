Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Immer mehr Rentner müssen nach den Rentenerhöhungen in den letzten Jahren Steuern zahlen. Und das heißt, jährlich ist eine Steuererklärung abzugeben. Für viele Rentner ist das ein ziemliches Problem. Aber es gibt für die Rentner auch die Möglichkeit, dem Finanzamt vereinfachte Steuererklärungen zuzuschicken. Trotzdem bleiben Fragen: Muss ich als Rentner überhaupt eine Steuererklärung abgeben und ab wann? Wie viel kann ich als Rentner dazu verdienen und habe ich die Möglichkeit, eine vereinfachte Steuererklärung abzugeben? Der Seniorenrat und die Ketziner Stadtverwaltung laden deshalb zu einer Informationsveranstaltung ein. Referent ist Herr Solau vom Steuerhilfeverein. Die Veranstaltung findet am 16. Januar von 16 bis 18 Uhr in der Cantina in der Rathausstraße in Ketzin statt.