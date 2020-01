Stefan Zwahr

Sachsenhausen (MOZ) Dem Fußball ist Gerhard Jung seit Kindesbeinen an verbunden. "Es ergibt sich so, dass man dabei bleibt." Das tat der Sachsenhausener in vielfältiger Form. Dem ortsansässigen TuS 1896 ist er seit 60 Jahren treu, war Spieler, Abteilungsleiter und Vereinschef. Nach einem Abstecher zur Oranienburger Eintracht fand er in der ehrenamtlichen Verbandsarbeit seine Bestimmung.

"Man muss sich fragen, welche Funktion er noch nicht ausgeführt hat", bemerkt Jens Kaden. Der Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg gehörte am Freitag zu den geladenen Gästen, als Gerhard Jung seinen 70. Geburtstag feierte – und hatte ein ganz besonderes Geschenk dabei. In Anerkennung seiner Verdienste verlieh er dem Jubilar die Verdienstnadel des Deutschen Fußballbundes (DFB). Als Auszeichnung für das Lebenswerk wollte der Spitzenfunktionär diese Ehrung nicht verstanden wissen. "Es soll eine Motivation für anstehende Aufgaben sein. Ich hoffe, dass Gerhard Jung sein Wissen auch künftig weitergibt."

Wenig später funkelte die Verdienstnadel, die als höchste Auszeichnung des deutschen Fußball-Dachverbandes gilt, am Revers des sichtlich gerührten Ausgezeichneten. "Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Wenn der DFB bestätigt, dass ich so eine Ehrung verdient habe, geht das schon nicht spurlos an mir vorbei. Es ist eine Würdigung für alles, was du gemacht hast." Michael Reichert, Vorsitzender des Fußballkreises Oberhavel-Barnim, sprach von einem unglaublichen Fußballleben.

Gerhard Jung, seit 50 Jahren glücklich mit Sabine verheiratet, betont: "Den Fußball habe ich gelebt. Und der Fußball war mein Leben." Die schönste Phasen in diesen sechs Jahrzehnten sei "die Zeit gewesen, als ich selber gespielt habe". Beim TuS 1896 Sachsenhausen begann er im Juli 1960 bei den Knaben, gehörte als 17-Jähriger schon zum Bezirksliga-Kader. Keine sieben Jahre später war die Laufbahn beendet. "Aber ich kann sagen, dass ich als Fußballer alles erreicht habe. Ich wurde zweimal am Meniskus operiert, habe mir die Achillessehne gerissen und das Sprunggelenk gebrochen."

Jung widmete sich fortan der Tätigkeit als Funktionär, trainierte in Sachsenhausen die zweite Mannschaft und übernahm 1974 die Abteilungsleitung. "Das habe ich fast 20 Jahre lang gemacht. Ich bin in die Sache reingewachsen. Es hat Spaß gemacht, wenn die Karriereleiter auch nicht nur Anstiege hatte." Pa­rallel dazu leitete er als Schiedsrichter Spiele in der drittklassigen Bezirksliga und stand in der DDR-Liga an der Linie. Eine weitere Verletzung beendete 1983 das Dasein als Unparteiischer.

Vier Jahre nach der Wende übernahm der langjährige Geschäftsführer eines Oranienburger Autohauses den Vorsitz bei seinem Heimatverein, allerdings nur für zwei Jahre. Eine schwere Erkrankung führte bei dem damals 45-Jährigen zur Erwerbsunfähigkeit und Frührente – aber nicht zum Ende des ehrenamtlichen Engagements. "Ich habe eine neue Herausforderung gesucht", begründet der einstige KfZ-Meister seine Tätigkeit für den Ortsnachbarn. Bei Eintracht Oranienburg war Jung drei Jahre lang Sicherheitsbeauftragter und gehörte nach der Insolvenz dem Notvorstand an. "Er hat zu einem vernünftigen Übergang beigetragen und erwies Oranienburg damit einen großen Dienst", bemerkte Michael Reichert in seiner Laudatio.

Im Jahr 2004 begann die Zeit als Verbandsfunktionär. Jung übernahm im Spielausschuss zunächst die Senioren Ü 45, dann die Frauen. "Als Dieter Buchholz aus Altersgründen ausschied, habe ich ihn als Schatzmeister beerbt. Da ich auch beruflich mit Geld und Finanzen zu tun hatte, fiel mir das nicht schwer." Als Kassenwart war der Sachsenhausener ab 2014 auch für den gemeinsamen Fußballkreis Oberhavel-Barnim tätig, und das bis vor zwei Jahren. Dann wurde er stellvertretender Vorsitzender, fungiert zudem als Ehrenamtsbeauftragter. Seit September 2018 ist Jung auch Mitglied der Revisionskommision des Landesverbandes.

Der Ehrenamtspreisträger von 2014 bemerkt, dass es für einen Funktionär irgendwann ein Ende geben müsse. Dennoch will er sich weiter einbringen. "In beratender Funktion auf jeden Fall."