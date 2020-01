Christian Heinig

Bernau (MOZ) Reijan heißt das erste Baby, das 2020 im Bernauer Immanuel Albertinen Krankenhaus zur Welt gekommen ist. Ein schöner Jungen-Name, außergewöhnlich dazu, aber ob er einen Trend auslöst – schwer zu sagen. Denn wenn man sich die beliebtesten Vornamen von 2019 anschaut, dann ist die Konkurrenz groß. Riesengroß sogar.

Bei den Mädchen hat wie schon im Vorjahr der Name Emma das Rennen gemacht. Beliebtester Vorname bei den Jungen war Elias, wie eine entsprechende Auswertung des Bernauer Standesamtes ergab.

Auffällig ist: Bei den Mädchen ist die Verteilung an der Spitze vergleichsweise deutlich. Hinter Emma, die achtmal ausgewählt wurde, folgen Ella (7) sowie Clara und Hannah (jeweils 5). Bei den Jungen dagegen geht es auf den vorderen Plätzen ein ganzes Stück "umkämpfter" zu. Hier folgen nach Elias (7) und Liam (6) gleich fünf Namen, die je fünfmal ausgewählt wurden, das sind: Alexander, Emil, Jonas, Max und Niklas.

Eine Überraschung gibt es auch: Oskar, im Jahr 2018 noch an der Spitze (8) der beliebtesten Jungennamen in Bernau, ist im Jahr 2019 überhaupt nicht vertreten. Auch Anton, Luca, Theodor und Vincent fehlen. Zudem liegt der Vorname Ben – in Deutschland klarer Spitzenreiter bei den beliebtesten Vornamen – in Bernau nur auf Rang zehn (3).

Eine ähnliche Überraschung liefert auch das Top-10-Ranking bei den Mädchen. Hier fehlt in der Liste von 2019 der Vorname Charlotte gänzlich, der 2018 noch mit acht Nennungen auf Rang zwei gelandet war. Vornamen wie Marie und Melissa, die 2018 jeweils fünfmal ausgewählt wurden, sucht man in der Auswertung für 2019 ebenfalls vergebens.

Den größten Sprung nach vorn machte zweifellos der Name Elias bei den Jungen. Sowohl 2017 als auch 2018 hatte er es nicht unter die ersten zehn geschafft, im vergangenen Jahr katapultierte er sich dann auf Anhieb auf Rang eins. Ein Volltreffer also.

Insgesamt kamen 2019 in Bernau 508 Babys zur Welt, das sind 45 weniger als 2018. Die meisten Neugeborenen hatten dabei nur einen Vornamen (282). 190 Mädchen und Jungen erhielten zwei Vornamen, 32 gleich drei. Vier Kinder erhielten mehr als drei Vornahmen.

Was die Eheschließungen angeht, gab es 2019 einen leichten Anstieg zu verzeichnen. Bis zum Stichtag am 31. Dezember hatten sich im Bernauer Standesamt 212 Paare das Ja-Wort gegeben, 2018 waren es kaum weniger, nämlich 208.