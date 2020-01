Andreas von Klewitz

Berlin Es ist der 7. Mai 1915. Vor der südirischen Küste kreuzt die "R.M.S. Lusitania", zeitweilig größtes Schiff der Welt und Stolz der britischen Cunard Line. Der Kapitän hat an diesem nebligen Morgen wenig Muße für solche Betrachtungen. Es ist Krieg, und die Deutschen führen ihn mit U-Booten. Der Mann blickt von der Brücke über die sich langsam lichtenden Nebelschwaden.

Mehrfach hat er von der Admiralität Anweisungen erhalten, unter Volldampf Zickzack-Kurs zu fahren, um seine Passagiere nicht zu gefährden. Denn es sind zahlreiche Prominente an Bord, US-Staatsbürger und britische Adlige, millionenschwere Unternehmer, aber auch Schriftsteller und Filmschauspieler. Und es gibt viele Frauen und Kinder. Eine U-Boot-Warnung des britischen Zerstörers "Juno" lässt die Fahrt zum russischen Roulette werden.

Und in der Tat ist sie das. Denn unweit entfernt schlängelt sich an diesem Tag das deutsche Unterseeboot "U 20" durch den Irischen Kanal. Der Kommandant, Kapitänleutnant Walther Schwieger, ist in Jagdstimmung. Seit Anfang des Jahres hat er nicht weniger als neun gegnerische Schiffe vernichtet, und weitere sollen folgen. Ein mitunter gefährliches Geschäft. Denn erst am späten Vormittag war derselbe britische Zerstörer, der die "Lusitania" gewarnt hatte, über Schwiegers getauchtes Boot hinweggefahren, als er sich an einen Fischdampfer heranpirschen wollte. So dauerte es fast eine Stunde, bis man wieder an die Wasseroberfläche kommen konnte, dafür herrscht jetzt ausgezeichnete Sicht.

Mehr als 1000 Todesopfer

Und es gibt neue, weitaus größere Beute. Kurz nach 13 Uhr ist im Westen eine kräftige Rauchsäule zu sehen, dann zeigen sich vier mächtige Schornsteine am Horizont. Schwieger schaut in die Schiffshandbücher, es muss die "Lusitania" oder ihre Schwester "Mauretania" sein. Sofort geht er auf Sehrohrtiefe und versucht, in Schussposition zu kommen. Vergeblich, der Dampfer ist zu weit entfernt. Plötzlich aber hält er direkt auf das U-Boot zu. Der Kommandant überlegt nicht lange. Kurz nach 14 Uhr befiehlt er seinem Wachoffizier, einen Torpedo auf 700 Meter Entfernung abzuschießen.

An Bord der "Lusitania" sieht ein Ausguckposten das anlaufende Projektil und warnt die Brücke, zu spät. Der Torpedo schlägt mittschiffs auf der Steuerbordseite ein und explodiert mit einer riesigen Wasserfontäne. Binnen Sekunden bekommt der Ozeanliner Schlagseite, unter den Passagieren bricht Panik aus. Kurz darauf erfolgt eine weitere, weitaus heftigere Explosion, die das Schicksal der "Lusitania" besiegelt. Nur 18 Minuten nach dem Torpedotreffer versinkt sie. Über 1000 Menschen, darunter 287 Frauen und 94 Kinder, finden den Tod.

Schwieger erschrickt selbst über das von ihm angerichtete Unglück, ahnt aber nicht, welche Verwicklungen die Versenkung nach sich ziehen wird. Das erfährt er erst nach seiner Rückkehr nach Berlin. Der Kaiser weist ihn brüsk zurecht, die Weltöffentlichkeit brandmarkt ihn als "Baby Killer", und die Alliierten nehmen ihn in die Liste der Kriegsverbrecher auf und setzen ein Kopfgeld auf ihn aus.

Dass Walther Schwieger einmal als Mörder von Frauen und Kindern in die Geschichte eingehen würde, hatte der am 7. April 1885 in eine angesehene Berliner Familie Hineingeborene wohl selbst nicht erwartet. Wie viele andere junge Deutsche ließ er sich von der Flottenbegeisterung Kaiser Wilhelms II. mitreißen und trat 1903 als Seekadett in die Kaiserliche Marine ein. 1904 zum Fähnrich und 1906 zum Leutnant zur See befördert, trat er 1911 der U-Boot-Waffe bei und kommandierte ein Jahr später mit U 14 sein erstes Boot. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs übernahm er das U-20-Kommand. Bereits Ende Januar 1915 konnte er, inzwischen zum Kapitänleutnant befördert, mit der Versenkung der drei britischen Dampfer "Ikaria", "Oriole" und "Tokomaru" erste Erfolge erzielen. Ihnen folgten von März bis Mai sieben weitere Schiffe, von denen das letzte und mit Abstand größte die "Lusitania" war.

Es ist viel darüber spekuliert worden, weshalb Schwieger ausgerechnet den Luxusliner torpedierte. Wahrscheinlich lag es daran, dass der Konterbande geladen hatte, denn nach Aussage eines New Yorker Hafenmeisters befanden sich mehr als 4000 Kisten mit Gewehrpatronen, 1000 Kisten Geschosshülsen und weitere militärische Versorgungsgüter an Bord. Zudem stand der Ozeanliner als potenzieller Hilfskreuzer im britischen Kriegsschiffverzeichnis "Jane’s fighting ships" und führte nach Schwiegers Aussage keine Flagge. Für solche Fälle gab es von der deutschen Seekriegsleitung klare Anweisungen. So hieß es in einer vom Admiralstab erlassenen Instruktion vom 12. Februar 1915, dass der U-Boot-Krieg so wirksam wie möglich durchzuführen sei und man es daher nicht für angebracht hielte, vor der Vernichtung "unzweifelhaft feindlicher" Passagierschiffe zurückzuschrecken.

Warnungen vor deutschen U-Booten hatte es zuvor nicht nur von der britischen Flottenführung gegeben. Auch die Kaiserlich Deutsche Botschaft in Washington hatte im April 1915 in großen amerikanischen Zeitungen Reisende auf die Gefahren einer Atlantiküberquerung hingewiesen und sie aufgefordert, die Gewässer um die britischen Inseln zu meiden. Rätselhaft bleibt, weshalb die "Lusitania" dennoch die Reise von New York nach Liverpool antreten durfte und man keine Bewachung in der gefährdeten Region bereitstellte. Einige Historiker vermuten, dass die britische Admiralität den Verlust bewusst in Kauf nahm und den Passagierdampfer als Köder auslegte, um die USA zum Kriegseintritt zu bewegen. Ganz abwegig scheint diese Behauptung nicht. Denn von den 159 US-Bürgern an Bord kamen 128 ums Leben, was den amerikanischen Präsidenten Wilson dazu veranlasste, mehrere Protestnoten an Wilhelm II. zu richten.

Für Walther Schwieger war die Versenkung der "Lusitania" ungeachtet der weltweiten Entrüstung mehr oder weniger ein Routineereignis. Wenngleich er später einem befreundeten U-Boot-Kommandanten gegenüber einräumte, dass der Untergang des Liners und der ertrinkenden Menschen der schrecklichste Anblick seines Lebens gewesen sei, setzte er sein tödliches Handwerk fort. Bis September 1915 versenkte er weitere 14 Schiffe, darunter den kanadischen Passagierdampfer "Hesperian", wobei 32 Passagiere ums Leben kamen.

Der Kaiser war ihm offenbar nicht mehr gram. Denn schon im Folgejahr, am 5. Juni 1916, erhielt Schwieger den Königlichen Hausorden von Hohenzollern verliehen. Indessen waren die Tage seines Bootes gezählt. Nachdem er bis Ende Oktober noch 14 Dampfer hatte versenken können und am Ende auf ein Ergebnis von 36 versenkten Schiffen mit über 140 000 Bruttoregistertonnen zurückschauen konnte, lief U 20 am 4. November 1916 an der Westküste Jütlands infolge Stromversetzung auf Grund. Da alle Bergungsversuche scheiterten, wurde das Fahrzeug am Folgetag gesprengt.

Das Jahr 1917 schien zunächst unter einem glücklicheren Stern zu stehen. Nachdem Schwieger Anfang April das U-Boot U 88 in Dienst gestellt hatte, konnte er mit diesem bis Mitte Juli zwölf Schiffe versenken. Dafür und für seine Gesamtleistung als Kommandant wurde er am 30. Juli 1917 mit dem Pour Le Mérite ausgezeichnet. Längst schien die "Lusitania-Affäre" vergessen, angesichts des im April 1917 erfolgten Kriegseintritts der USA bedurfte es auch keiner Rücksichtnahme mehr. Zudem hatte Wilhelm II. inzwischen den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erklärt und brauchte draufgängerische Leute.

Am 5. September 1917 trat Schwieger seine dritte und letzte Feindfahrt mit U 88 an, um in der Biskaya Handelskrieg zu führen. Er war nicht allein. Ihm voraus lief ein anderes deutsches Unterseeboot, U 54, unter dem Kommando von Kapitänleutnant Heeseler. Beide Boote benutzten eine festgelegte Route durch die deutschen Minenfelder und kamen unbeschadet durch. Am Ausgang aber, nördlich der Insel Terschelling, gerieten beide in eine britische Minensperre, wobei U 54 das Ankertau eines Sprengkörpers streifte und U 88 auf eine Mine lief.

Bis heute eine umstrittene Figur

Für die Alliierten war Schwiegers gewaltsames Ende eine Genugtuung. Denn sie erinnerten sich noch zu gut an den Untergang der "Lusitania". Außerdem hatte der "Baby Killer" mit 34 Einsätzen und über 185 000 versenkten Bruttoregistertonnen zu den erfolgreichsten deutschen U-Boot-Kommandanten gehört und stellte jetzt keine Gefahr mehr dar.

Walther Schwieger ist bis heute eine umstrittene Figur. In dem englisch-deutschen Kinofilm "Sinking of the Lusitania – Terror at Sea" (2007) wird er dennoch nicht als blutrünstiger Unterwasserhunne dargestellt, wohingegen die Hintergründe der Katastrophe, insbesondere die Rolle der britischen Admiralität, kritisch beleuchtet werden. In der Tat sind einige Fragen offen, etwa, ob die zweite Explosion, die das Schiff endgültig zum Sinken brachte, infolge eines von Schwieger abgegebenen zweiten Torpedoschusses erfolgte, oder die von der "Lusitania" geladene Munition Ursache der Katastrophe war. Schwieger beharrte darauf, nur ein Torpedo verschossen zu haben und notierte das auch so in sein Kriegstagebuch. Zudem will er vor der Versenkung nur über zwei minderwertige Geschosse, sogenannte Bronzeaale, verfügt haben, die vermutlich einen derartigen Schaden nicht hätten anrichten können.

Wie dem auch sei, der Untergang der "Lusitania" war der größte Schiffsverlust des Ersten Weltkriegs und wird stets mit der Person Schwiegers verbunden sein. Eine Inschrift auf dem Grabstein seiner Familie auf dem Friedhof der Jerusalems- und Neuen Kirche in Berlin-Kreuzberg erinnert an ihn.