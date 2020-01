Annette Herold

Erkner (MOZ) Man darf kneten, malen schreiben, Theater spielen – egal wie, entscheidend ist nur, dass sich ab 22. Januar Menschen aus dem gesamten evangelischen Kirchenkreis Oderland-Spree in Erkner mit Glaubensfragen auseinandersetzen. Die Geschichten aus der Bibel stehen im Mittelpunkt der Geschichtenwerkstatt, die bis 16. Februar im evangelischen Gemeindezentrum stattfinden soll.

Auf Erkner im äußersten Westen des Kirchenkreises ist die Wahl aus zwei Gründen gefallen: Die Kirchengemeinde um Pfarrer Carsten Schwarz stand der Idee sofort offen gegenüber und die Gerhart-Hauptmann-Stadt ist durch Bahn- und S-Bahn-Anschluss gut erreichbar, wie Barbara van der List-Pestner sagt. Die Kichenkreisbeauftragte für die Arbeit mit Kindern und Familien bereitet das Projekt mit Gemeindepädagogin Frauke Fiedler maßgeblich vor.

Inspiration aus Rostock

Die Inspiration dafür kommt aus Mecklenburg, genauer aus dem Rostocker Kirchenkreis. Als Barbara van der List-Pestner von der Geschichtenwerkstatt zum ersten Mal hörte, fand sie es "fast etwas schade, dass wir das nicht erfunden haben." Aber das Resultat zählt – und die Brandenburger können nun für ihre Geschichtenwerkstatt die Rostocker Ausstattung nutzen. Dazu gehört ein Erzählzelt, in dem die Teilnehmer gruppenweise die biblischen Geschichten hören werden. An zwölf Stationen können sie dann umsetzen, was sie dazu empfinden – an der Klangwerkstatt, mit Spielszenen, für die es auch Kostüme gibt, mit einem Text oder mit Bastelarbeiten zum Beispiel.

Am Ende der Werkstatt kommen alle noch einmal zusammen und stellen im größeren Kreis vor, was ihnen Kreatives zur biblischen Überlieferung eingefallen ist. Dann geht es darum, mit den anderen weiter ins Gespräch zu kommen, wie Barbara van der List-Pestner berichtet. "Alle schauen alles an. Und dann beschreiben die einen, was sie bei den anderen sehen. Es ist nicht das Ziel, das Gesehene zu deuten." Diese Herangehensweise schärfe den Blick und weite zugleich den eigenen Horizont – mindestens um die Feststellung, dass jemand anderes denselben Text ganz anders wahrnehmen könne.

Teilnehmen können Menschen ab fünf Jahre bis hoch ins Seniorenalter. Insgesamt 48 Gruppen aus Erkner, Grünheide, Woltersdorf, aber auch aus Neuzelle oder Bad Freienwalde haben sich angemeldet. Wer jetzt noch mitmachen will, hat als Einzelteilnehmer eine Chance. Pro Tag finden drei Module statt. Dazu gehören auch Veranstaltungen für Gemeindepädagoginnen.