Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Seit zwei Jahren ist die Stadt Angermünde Gesellschafter der Investorcenter Uckermark GmbH (ICU) und zahlte dafür einen jährlichen Anteil von 14 000 Euro. Im September beschlossen die Stadtverordneten, den Anteil ab 2020 wegen der gestiegenen Tarifgehälter der Mitarbeiter zu erhöhen. Dabei kam die Anfrage, welchen Effekt die Mitgliedschaft für die Stadt gebracht habe. Deshalb berichtete der Geschäftsführer Silvio Moritz kürzlich über seine Arbeit des ICU.

Neben dem Landkreis und Angermünde sind auch Prenzlau und Schwedt Gesellschafter. Die endgültige Entscheidung zum Beitritt Templins wird im März erwartet. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Angermünde bezeichnete Moritz als "sehr eng". Man sei in die Ansiedlungspolitik und Projekte eng eingebunden. Die Industrie- und Gewerbeflächen intensiver zu vermarkten, sei das Ziel. Dazu wurden alle Gewerbeflächen aufgelistet, ebenso freie Flächen, Nachbarn und vorhandene Medien. "Als erste im Land haben wir alle Parameter auf einen Blick im 360-Grad-Format", so der ICU-Geschäftsführer. "Das ist die Grundlage unseres Handelns. Es gab 59 Investorenanfragen zu Existenzgründungen mit Fördermitteln. Bislang konnten drei Unternehmen erfolgreich angesiedelt werden.

Zu hohe Strompreise

Eine wichtige Aufgabe sei es, die Standorte der Uckermark auswärts bekannt zu machen, um Investoren in die Region zu holen. Die Bedingungen entsprechen jedoch oft nicht den Erfordernissen. Deshalb ziehe man oft den Kürzeren. Bei Grundstückspreisen, so Silvio Moritz, sei die Uckermark wettbewerbsfähig. Als größte Probleme nennt er den hohen Strompreis und die Verfügbarkeit von Fachkräften.

"2014 hatten wir Anfragen mit einem Investitionswert von 115 Millionen Euro für 150 Mitarbeiter und einem Flächenbedarf von 30 Hektar. 2017 waren es 38 Anfragen mit einem Investvolumen von 600 Millionen Euro auf rund 230 Hektar mit 1010 Arbeitsplätzen. Keine von diesen großen Anfragen konnten umgesetzt werden, weil Flächen in der Größe, Medien oder anderes nicht den Anforderungen entsprachen."

Die Nachfragen seien auch 2019 ähnlich gewesen. "Die Situation ist nicht zufriedenstellend", erklärt Silvio Moritz. "Es ist nötig, an der Infrastruktur zu feilen. Das Interesse an der Uckermark ist da." Die Stadt Angermünde verfügt derzeit über sechs Hektar freie Flächen im Gewerbegebiet Oderberger Straße, jedoch nicht zusammenhängend, sondern in 1,4 bis 1,6 Hektar Größe.

Land in die Pflicht nehmen

Der ICU-Geschäftsführer sieht es als notwendig an, die Landespolitik in die Pflicht zu nehmen und eine Entwicklungsgesellschaft nicht nur für die Lausitz, sondern für das ganze Land arbeiten zu lassen. "Den Kommunen kann das nicht aufgebürdet werden", meint er. Der Wirtschaftsstandort Uckermark müsse verbessert werden. Deshalb engagiert sich das ICU auch in der Kreisentwicklung und im "Arbeitskreis Nord – Zukunft Uckermark". Dieser hat die Studie "Recode Uckermark 2030 – Standort- und Zukunftsanalyse" in Auftrag gegeben, die Potenziale ausloten soll.

Wichtiger Motor für die Re-­gion sei die Lage auf der Trasse Berlin-Stettin mit rund einer Million Einwohnern. Mit Stahlbau, Hafen, Raffinerie, erneuerbaren Energien und Kultur sei ein starker Wirtschaftsraum darstellbar. Dazu gehöre zudem aber auch der Austausch bei Bildung, Berufsorientierung und Fachkräfteausbildung.