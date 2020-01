Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es ziehe sie wieder in die Heimat. Dies hat Dr. Carolin Bester vor ziemlich genau zwei Jahren erklärt. Auf der ersten Eberswalder Rückkehrerbörse. Inzwischen ist die Medizinerin zurückgekehrt zu ihren Wurzeln. Und Mitte 2019 hat die 41-Jährige auch, wie geplant, eine Arztpraxis im Stadtzentrum übernommen. Die Idee, hier in der Heimat, Beruf und Familie, besser vereinbaren zu können, ist aufgegangen. Auch wenn einiges anders kam als gedacht.

Dr. Carolin Bester spricht von einem "sanften Übergang". Nach achtjähriger Tätigkeit am Universitätsklinikum Münster wechselte sie 2018 mit ihrer Familie nach Eberswalde. Und trat hier Mitte 2019 die Nachfolge von Renate Seiring an der Schicklerstraße 1 an. Während die Fachärztin für Innere Medizin in Nordrhein-Westfalen unter anderem die "Leber-Sprechstunde" leitete und sich auf die Behandlung Transplantierter spezialisiert hatte, ist jetzt in der Hausarztpraxis doch eher der Generalist gefragt. Wobei die 41-Jährige sogleich betont: Der Schwerpunkt liege schon, wie eigentlich auch bei ihrer Vorgängerin, auf internistischen Erkrankungen. Also Diabetes, Bluthochdruck, Kreislaufstörungen, Schilddrüsenproblemen. Und natürlich aktuell Infekten.

Beruf, Familie besser vereinbar

Auf diese Übernahme, gleichsam ein Sprung in die Selbständigkeit, habe sie sich lange vorbereitet. 2015 schon hatte Renate Seiring – mit Blick auf ihren Ruhestand – angefragt, ob sie sich vorstellen könne, die Praxis weiterzuführen. Fortbildungen folgten. Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung. 2018 dann die Rückkehr nach Eberswalde. "Und ab Anfang 2019 habe ich mich in der Praxis einarbeiten können", erinnert sich Dr. Bester. Mit der Unterstützung der Eltern in Lichterfelde im Rücken.

Sie habe sich schon wohl gefühlt in Münster. "Zumal ich dort am Uniklinikum sozusagen meine Nische gefunden hatte." Ungeachtet dessen habe sie die Arbeitsbedingungen als zunehmend schwieriger empfunden. Vor allem den Pflegemangel. Diese Engpässe "hat man als Arzt zu kompensieren". Hinzu kamen Wochenend-Dienste. Eine Karriere habe sie ohnehin nie angestrebt.

Über einen Mangel an Arbeit kann Dr. Bester freilich auch jetzt nicht klagen. Ohne ihre Mutter, die Rentnerin ist und sich, wann immer es geht, um die zwei Kinder kümmert, "wäre es nicht schaffen", gesteht die Hausärztin. Denn: Mit dem Umzug nach Eberswalde pendele nunmehr ihr Partner.

Als Herausforderung sieht die neue Hausärztin insbesondere das Personalmanagement sowie die Digitalisierung. Auch unter dem Aspekt der wachsenden gesetzlichen Auflagen und der Datensicherheit. Die Fördermittel, die Dr. Carolin Bester für die Praxisübernahme mit der Unterstützung der Stadt akquirieren konnte, habe sie in eine Computeranlage investiert. "Wir sind jetzt dabei, alles auf digital umzustellen." Das ginge freilich bei einem Stamm von "vielleicht zwei- bis dreitausend Patienten" nur schrittweise. Zudem betreue sie drei Pflegeheime: Drachenkopf, Wolfswinkel und Hanna-Heim. Auch eine Webseite sei in Vorbereitung.

Und so stellt die Mutter nach einem guten halben Jahr des Neustarts fest: "Zeit ist totaler Luxus." Aber die Wochenenden, die würden jetzt ganz der Familie gehören. Gemeinsam joggen und Fahrrad fahren, Klavier spielen, in der Natur sein, auf dem Hof der Eltern helfen. "Im Herbst waren die Kinder das erste Mal Pilze sammeln." Landschaftlich sei der Barnim einfach unschlagbar, findet Carolin Bester. "Und auch klimatisch." Was sie vermisse, seien unter anderem Spielplätze, Cafés und Restaurants. "An der Infrastruktur hapert es hier noch", findet die Ärztin.

Beim Blick zurück, auf die Schulzeit in Eberswalde, fällt ihr auf, dass mindestens vier Mitschüler aus ihrem Abi-Jahrgang Ärzte geworden sind und in Eberswalde praktizieren. Für sie selbst habe der Berufswunsch schon recht früh festgestanden. Es war der Landarzt in Lichterfelde, der sie beeindruckte. Auch in der Familie, weiß Bester von den Eltern, habe es einst einen Mediziner gegeben: den Uropa mütter-licherseits. Dr. Hubert Heyter. Der hatte seine Praxis am damaligen Alsenplatz, heute Karl-Marx-Platz 11, wo auch die Lokalredaktion der Märkischen Oderzeitung ihre Büros hat.