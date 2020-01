Am Donnerstag brennt es in der Theodor-Fontane-Straße. Drei Verletzte müssen ins Krankenhaus geflogen werden. © Foto: Jörn Tornow

Christian Luckaus Wohnung grenzt an die, in der es am Donnerstag im Beeskower Fontane-Viertel zu einem Wohnungsbrand kam. Er bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. © Foto: Monika Rassek

Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Der Wohnungsbrand am Donnerstag im Fontane-Viertel Beeskow nimmt für die betroffene Familie doch noch ein gutes Ende. Auf Nachfrage teilt Ingo Heese, Pressesprecher der Polizeidirektion Ost, mit: "Die verletzte Frau und ihre beiden Kinder sind über den Berg und der Gesundheitszustand stabil. Noch muss die Familie allerdings im Krankenhaus bleiben."

Vielleicht ist an dem guten Ende dieser Geschichte auch Christian Luckau nicht ganz unbeteiligt. Er bewohnt gemeinsam mit seiner Frau Melanie Noel die angrenzende Wohnung des Nachbaraufgangs. Beide sitzen am Donnerstag im Wohnzimmer, als sie einen merkwürdigen Geruch wahrnehmen.

"Es roch auf einmal ganz komisch und dann hörten wir ein Geräusch. So ähnlich wie Knirschen, nur viel lauter", erklärt der Anwohner. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Scheiben in der brennenden Wohnung gesprungen sein. Und: "Als ich dann das Fenster öffnete, sah ich den Qualm", so Luckau. Er habe dann sofort die Feuerwehr angerufen, da war es kurz nach neun Uhr. Seine Frau sei in den Flur gelaufen und rief: "Es brennt, alle raus." Christian Luckau hat dann noch mit einem Nachbarn Autos umgeparkt, um den Einsatzkräften einen besseren Zugang zum Wohnblock an der Theodor-Fontane-Straße zu gewährleisten: "Zuerst kam der Krankenwagen", sagt der Anwohner rückblickend. Besonders freut er sich darüber, dass die Mutter und ihre beiden Kindern das schlimme Unglück überstanden haben.

Brandursache noch unbekannt

Am Freitagvormittag ist der Platz vor dem Wohnhaus nahezu verwaist. Hin und wieder bleiben Passanten stehen, schauen zur Brandwohnung und der kaputten Fassade hoch und gehen dann kopfschüttelnd weiter. Das Beet vor dem Hauseingang ist noch mit rot-weißem Absperrband gesichert. Ein Fahrzeug der Kriminalpolizei steht auf dem Parkplatz. Kriminaltechniker untersuchen den Brandort, um Hinweise zu Brandursache und -hergang zu finden – die Kriminalpolizei ermittelt bereits wegen fahrlässiger Brandstiftung. Wann die Ergebnisse vorliegen, ist noch ungewiss. "Die Kriminaltechniker sind heute vor Ort. Gestern konnte der Brandort noch nicht untersucht werden. Anfang der nächsten Woche rechnen wir mit Ergebnissen", erklärte Ingo Heese von der Polizeidirektion Ost am Freitag.

Nach dem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an der Theodor-Fontane-Straße in Beeskow hat sich die Lage etwas beruhigt. Inzwischen sind drei Familien, die in den unteren Etagen wohnen, wieder zurück in ihre Wohnungen. Sechs Wohnungen sind allerdings derzeit nicht bewohnbar – ein Statiker muss Haus und Wohnungen prüfen.