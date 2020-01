Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Mit dem Familienmusical "Die Schneekönigin" ist das Bürgerhaus Neuenhagen an diesem Wochenende in die Saison 2020 gestartet. Das Veranstaltungshaus der Gemeinde hält abermals ein breites Spektrum von A wie Ausstellung bis Z wie Zirkus bereit. Der größte Teil wird laut Margit Thalheim aus dem Bürgerhaus-Team nicht selbst organisiert, sondern durch Veranstalter von außerhalb. Für manche Abende gibt es auch schon keine Karten mehr, weil Partner zunehmend auf langfristigen Ticketverkauf setzten.

Ausgebucht sind zum Beispiel das Neujahrskonzert am 12. Januar mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt oder die Standard- und Lateintanz-Partys im Haus. Auch wenn Horst Evers am 27. März neue Geschichten aus seinem Buch "Früher war ich älter" zum Besten gibt, besteht nur noch eine geringe Chance auf Einlass. Ähnlich sieht es bei der Lesung von Wladimir Kaminer am 4. April aus. Oder bei Magie der Travestie – Nacht der Illusionen am 9. Februar.

Dennoch bleibt reichlich Lohnenswertes für ganz unterschiedliche Geschmäcker. Zum Beispiel am 8. Januar "The Best of Black Gospel", zelebriert von einem Originalchor aus Harlem/New York. Sternstunden der Filmmusik präsentiert die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg am 18. Januar und Thomas Rühmann & Band bringen tags darauf "Richtige Lieder" zu Gehör. Das Lebenswerk von Superstar Tina Turner kommt am 29. Januar auf die Bühne und die italienische Band "Break Free" will am 2. Februar "The Best of Queen" rocken. Theater, Tanz & Akrobatik sind am 7. Februar bei Amazing Shadows mit dem Shadow Theatre Delight zu erleben.

Klassikfreunde kommen bei den Neuenhagener Kammerkonzerten mit renommierten Solisten und Ensembles auf ihre Kosten. Mario Häring, ein junger, mehrfach preisgekrönter Klaviervirtuose, gestaltet am 29. Februar einen Soloabend. Das Kaljushny Duo ist am 21. März mit russischer Kammermusik zu Gast und bei "Cello Duello" am 25. April treffen zwei herausragende Cellisten aufeinander. Zum Saisonfinale am 23. Mai sorgt die klassische Band Spark für musikalische Überraschungen. Für Fans der "leichten Klassik" gibt es am Muttertag eine Johann-Strauß-Revue mit Orchester, Gesangssolisten, Chor und Ballett.

Neu im Programm ist die Depeche-Mode- und Elektropop-Party am 13. März, bei der DJ "Mr. Devotee" Hits, B-Seiten & Raves mit Videoshow von den 1980ern bis heute präsentiert. Ebenfalls neu ist laut Margit Thalheim die Schlager-Hitparade am 26. April, bei der Stars wie G. G. Anderson, Ireen Sheer, Sandro, Patrick Lindner und Michael Hirte zu erleben sind. Bereits am 25. Januar singt Vicky Leandros "Die großen Erfolge" ihres Lebens. Am 6. März gehen das Schweizer Trio Calimeros und Sonia Liebing auf musikalische Kreuzfahrt. Zwischen Kaffeetafel und Tanz unterhalten "Die Herr‘n von der Tankstelle" am Frauentag mit Evergreens aus alten UFA-Tonfilmen.

Familien stehen beim Puppentheater im Mittelpunkt mit "Pippi Langstrumpf" bzw. "Familie Wutz" (12. Februar/1. April) sowie im Musical "Die Schöne und das Biest" am 29. März mit dem Theater Liberi. "Virtuose Tastentänze" werden am 15. März versprochen, wenn Talente des Landesjugendakkordeonorchesters Brandenburg auftreten, und bei Flohmärkten (16. Februar, 22. März) können schließlich Sachen für Kinder den Besitzer wechseln. "Alles Musik, oder?" ist der Titel eines Schüler-Band-Festivals am 11. April und am 19. Juni steht die Big-Band des Einstein-Gymnasiums unter dem Motto "Jazz-Combine" auf der großen Bühne.

Kartenverkauf bis ins "Ländle"

Wer erst eine Familie gründen will, ist am 1. März bei der 1. Neuenhagener Hochzeitsmesse richtig. Sie wird vom Restaurant Morsteins ausgerichtet. Erwartet werden zur Premiere neben regionalen Anbietern natürlich viele heiratswillige Paare.

Das breite Angebot vervollständigen Dresdens Kabarett-Theater "Die Herkuleskeule" am 15. Mai mit "Freibier wird teurer", die Show "Celtic Rhythms direct from Ireland" am 26. Februar mit Tapdance, Folklore und Musik oder die neue The Petits Fours Burlesque Show am 24. April, gemixt aus Frivolität, Nostalgie und einer Prise Sinnlichkeit. Nicht zuletzt gibt es wieder Vorlesungen der Seniorenuniversität über Heiztechnik (15. Januar), Organspende (19. Februar), natürliche Besonderheiten in Neuenhagen (18. März) und gesund erhaltendes Leben (15. April) sowie Reisereportagen wie die mit Thomas Mecklenburg am 17. Januar zu den beeindruckendsten Orten Chinas oder mit Pascal Violo am 20. März nach Kuba.

Gäste kommen laut Margit Thalheim übrigens längst nicht nur aus Neuenhagen und den umliegenden Gemeinden, sondern oft auch aus Berlin – und nicht nur vom östlichen Rand, wie sie betont. Karten für eigene Veranstaltungen, anhand derer man nur die Herkunft der Käufer erkenne, gingen auch nach Erkner, Zeuthen, Königs Wusterhausen, Potsdam und Oranienburg sowie weiter weg nach Lübben, Wurzen, Dresden oder Rheinstetten in Baden-Württemberg. "Da sind wir selbst überrascht. Vielleicht sind die Tickets ja an Leute hier verschenkt worden", so die Mitarbeiterin.