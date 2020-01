Am Ende der Straße ist das Gebäude zu sehen, in dem sich heute eine AWO-Sozialschule befindet. © Foto: Sammlung Wittstock

Peter Wittstock

Milow/Premnitz Als die historische Ansichtskarte aus Premnitz am 18. August 1928 mit lieben Geburtstagswünschen nach Leipzig gesandt wurde, bot sich vom Gesamtbild her beinahe das heutige Antlitz.

Damals schon markant: Die evangelische Kirche und die Volksschule an der Einmündung der Berg- in die Hauptstraße. Johann Lindenberg hätte vielleicht noch einige Meter zurück gehen sollen, um auch die am linken Bildrand befindliche Küsterschule gut zu erfassen. Diese wurde 1865 eingeweiht, wie aus dem Heimatbuch "Premnitz-Döberitz-Mögelin, ein historischer Steifzug" hervorgeht. Die Küsterschule ersetzte einen Altbau und beschäftigte bis 1895 in der sogenannten Einklassenschule lediglich einen Lehrer für 50 bis 60 Schüler. Von jener Zeit an unterrichtete man zusätzlich mit einem weiteren Lehrer im Konfirmandenraum des Pfarrhauses. Mit der Entwicklung der Premnitzer Industrie und der folgerichtigen Ansiedlung von Arbeitskräften war ein Schulneubau unausweichlich, zumal weitere Provisorien für ordentlichen Schulbetrieb nicht mehr ausreichten. Im Oktober 1926 fand die Einweihung der neuen Volksschule statt, und zehn Jahre später wurde der Bau erweitert. Auf Klassenfotos aus dieser Zeit wird ersichtlich, dass trotz verbesserter Raum- und Lernbedingungen meist Klassen mit 30 Schülern unterrichtet worden sind. Nach dem Krieg bekam die Schule den verpflichtenden Namen der Geschwister Scholl. Hans und Sophie Scholl waren Studenten, die gegen das NS-Regime agitierten. Im Februar 1943 wurden sie denunziert und zum Tode verurteilt. Seit September 2008 hat die Berufliche Schule für Sozialwesen unter Federführung der AWO die ehemalige Grundschule übernommen und seitdem hunderte Berufsschüler in sozialen Berufen ausgebildet. Den Namen "Sophie Scholl" trägt die Einrichtung seit 2013.