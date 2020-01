Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Wo bis vor ein paar Monaten geschwitzt wurde, kann bald mitgefiebert, gelacht oder auch geweint werden. Das Neuruppiner Union-Filmtheater hat sich vergrößert und innerhalb von 16 Wochen einen neuen Saal eingerichtet. Das benachbarte Fitnessstudio InJoy hat dafür einen Kursraum geräumt – "Spiderman statt Spinning" könnte es da in einigen Wochen heißen.

Flexibler mit vier Leinwänden

Kino-Betreiber Axel Eggeling freut sich über die vierte Leinwand und den Zugewinn an Platz, auch wenn der neue Saal gerade mal knapp 30 Sitzplätze hat. Der weitere Raum bietet dem Lichtspielhaus künftig aber ganz neue Möglichkeiten. "Wir werden dadurch wesentlich flexibler", sagt Eggeling. Durch die Veränderungen auf dem Filmmarkt sei das auch nötig. Vor ein paar Jahren seien im Schnitt in zwölf Monaten 270 bis 300 neue Filme auf den Markt gekommen. Mittlerweile seien es um die 700, weshalb es gut sei, eine zusätzliche Leinwand zu haben. Somit bestehe nun die Chance, Filme, die schon länger im Programm sind, in dem kleinen Saal laufen zu lassen. "Bisher mussten wir damit dann auch immer einen großen Saal blockieren, obwohl die neuen Filme mehr Publikum ziehen", sagt Eggeling. Die Zuschauer wollen die aktuellen Filme vor allem in den ersten Tagen nach der Premiere sehen, weiß Matthias Kemme, einer der Geschäftsführer der Hamburger K-Motion GmbH & Co. KG, zu der auch das Neuruppiner Kino gehört. "Jeder will schließlich mitreden können", so Kemme.

Der neue kleine Kino-Saal bietet aber auch noch eine ganz andere Möglichkeiten, wenn er von den Behörden freigegeben ist. Wer will, kann ihn auch mieten. Zum Kindergeburtstag mit allen Gästen zum Beispiel den aktuellsten Animationsfilm schauen, sei laut Eggeling kein Problem. Auch ein Mädelsabend ist drin. Soll aber beispielsweise der Klassiker "Dirty Dancing" gespielt werden, muss das im Vorfeld rechtzeitig angemeldet und abgesprochen werden. "Ich muss dann sehen, ob ich den Film für das Kino bekommen kann", sagt Eggeling, der dabei versuchen will, jeden Wunsch zu erfüllen. Selbst für Präsentationen, Vorträge und Kurse wird der kleine Saal künftig buchbar sein.

Das Erlebnis zählt

Die Investitionen zeigt, dass es dem Kino allgemein gar nicht so schlecht geht, wie man vielleicht vermuten mag. Streaming-Dienste wie Amazon und Netflix, bei denen Filme für das heimische Wohnzimmer rund um die Uhr abrufbar sind, würden den Kinos kaum spürbar Konkurrenz machen. "Es geht beim Kino ja auch um das Erlebnis und die Gemeinsamkeit", sagt Kemme.

Probleme bereiten den Lichtspielhaus-Betreibern vielmehr zu lange und schöne Sommer, die die Menschen eher raus ans Wasser als vor die Leinwand ziehen. Oder auch Monate und Jahre, in denen keine guten Filme produziert werden, spüren Kinobetreiber deutlich. Gutes Wetter und schlechte Filme seien vor zwei Jahren schon aufeinandergetroffen, was sich dann deutlich in den Besucherzahlen niederschlug. Im vergangenen Jahr wendete sich das Blatt für die Kinobetreiber aber schon wieder und die Zahl der Kinogänger stieg um etwa 15 Prozent, sagt Kemme. Neuruppin sei für sein Unternehmen, das insgesamt 15 Kinos in Norddeutschland zählt, ein sehr stabiler Standort: "Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt."

Obwohl das Neuruppiner Kino jetzt einen neuen Saal bekommen hat, ist noch nicht Schluss mit den Investitionen. Anfang des Jahres sollen Saal 1 und 2 neue Sessel erhalten – breiter, bequemer und mit Tisch. Die Zahl der Plätze verringere sich dadurch zwar ein wenig, was aber kein Problem darstelle. "Die erste und die zweite Reihe sind bisher auch oft leer geblieben, weil niemand ganz vorne sitzen wollte", so Kemme. Nach Möglichkeit sollen die Investitionen bis Ostern abgeschlossen sein. Der neue "James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben", in dem das letzte Mal Daniel Craig als britischer Geheimagent zu erleben sein wird, kann dann vielleicht schon im neuen Ambiente mit Spannung verfolgt werden.