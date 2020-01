Kathrin Busch

Seelow Seine Ausbildung begann Tobi Labes mit einem Missverständnis. Eigentlich wollte er Verwaltungsfachmann werden. Schon immer. Er schrieb eine Bewerbung und schickte diese zur Seelower Wohnungsbaugesellschaft. Den Tipp hatte er von Bürgermeister Jörg Schröder bekommen. Beide Männer engagieren sich im gleichen Sportverein. Dass bei der Sewoba GmbH ein angehender Immobilienkaufmann und nicht ein Verwaltungsfachmann gesucht wurde, war ihm bis dahin nicht klar.

Eigene Zuständigkeiten

Seine Bewerbung überzeugte dennoch und Tobi Labes wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Vor Ort flog das Missverständnis auf. Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld erklärte dem jungen Mann den Beruf des Immobilienkaufmannes. Tobi Labes gefiel, was er hörte. Und so begann der Abiturient seine dreijährige Ausbildung. Mittlerweile ist er im zweiten Ausbildungsjahr und fühle sich so richtig wohl, sagt er. Und gehört fest zum Team. Man vertraue dem Abiturienten. Mittlerweile habe er eigene Projekte, für die er sich sehr engagiere, so Thierfeld. Der Wohnpark Rotkäppchen in der Kreisstadt zum Beispiel, bestehend aus sechs Häusern und 50 Mieteinheiten, und die Wohnblöcke Weidenweg 30 bis 33 liegen in der Obhut von Labes.

Müssen Reparaturen getätigt werden, organisiert er die Handwerksunternehmen. Er ist Ansprechpartner für die Mieter und kümmert sich um die Sorgen und Nöte in allen Bereichen des Wohnens. Ziehen Menschen ein oder aus, müssen Protokolle angefertigt werden - ein Arbeitsschritt, der dem 20-Jährigen Spaß macht. "Das Vertrauen, das man mir hier entgegenbringt und der Kontakt zu den Menschen, gefällt mir", sagt Tobi Labes. Mittlerweile wohnt der junge Mann auch in Seelow. Auch, um nach getaner Arbeit seinem Hobby nachgehen zu können.

Tobi Labes ist Mittelfeldspieler beim Oberligisten Victoria Seelow. Für sein Hobby bezahlt zu werden, mache ihn glücklich. Auch Sewoba-Geschäftsführer Thierfeld lässt sich von Tobi Labes von den Erlebnissen auf den Fußballplätzen Brandenburgs berichten. Wenn es dann noch siegreich zugeht, sei die Freude auf beiden Seiten natürlich noch größer.

Seit Thierfeld die Fäden bei der Sewoba in Händen hält, steht das Thema Ausbildung hoch im Kurs. Vier Azubis lernten bereits Immobilien- oder Bürokaufmann. "Und alle sind noch im Unternehmen", sagt Thierfeld und will Tobi Labes damit motivieren. Die Messlatte liegt jedoch hoch, übernommen wird nur, wer mindestens mit der Note 2 abschließt. Tobi Labes wolle sein Bestes geben, auch in den Bereichen in der Berufsschule, die ihm schwerer fallen, sagt er.

Gesucht werde noch ein Kaufmann oder eine Kauffrau für Büromanagement. Die Entwicklung der Kreisstadt Seelow ist untrennbar mit der Sewoba verbunden. Jüngstes Großprojekt ist das "Alte Kaufhaus" an der Hauptkreuzung der Stadt. Während einer Umbauphase ab November 2016 schuf die Sewoba zwölf altersgerechte Wohnungen und verschiedene Gewerbeeinheiten. Die Stärkung der regionalen Wirtschaft sei Geschäftsführer Thierfeld wichtig, denn Handwerker und Dienstleister vor Ort seien bewährte Partner und Auftragnehmer für die Sewoba, die darauf setzt, dass die Menschen angenehm leben können in ihren vier Wänden. Dies zu eruieren ist auch Sache von Tobi Labes und gehört zu den theoretischen Ausbildungsinhalten, die im Oberstufenzentrum Konrad Wachsmann in Frankfurt vermittelt werden. Die Vorstellung des eigenen Unternehmens mittels einer Präsentation überzeugte die Ausbilder.

Ausbildungsbotschafter

Überzeugt von Tobi Labes ist auch die IHK Ostbrandenburg. Sie machte ihn zum Ausbildungsbotschafter. "Wir informieren Jugendliche in Schulen über den jeweiligen Ausbildungsberuf, über ihr Unternehmen sowie über den persönlichen Werdegang in die Ausbildung", berichtet Tobi Labes. Dabei sei er anfangs sehr aufgeregt gewesen, habe sich jetzt aber daran gewöhnt. Tobi Labes möchte nach seiner Ausbildung gern bei der Sewoba bleiben und künftige Projekte mitgestalten. Bereut habe er den Schritt in eine andere Ausbildung gegangen zu sein nicht. "Eigentlich sei der hier noch viel cooler", sagt er.