Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel Fast großstädtisch gab sich unser Brandenburg vor nunmehr genau 60 Jahren. Verkündeten doch die Statistiker zum Jahreswechsel 1959/60, dass hier immerhin schon 86 862 Einwohner gemeldet seien. Allerdings, die magischen 100. 000 sollten (durften) dann in den Folgejahren aber auch nie ganz erreicht werden.

Bleiben wir aber bei einigen Kennziffern aus eingangs erwähnter Zeit. Dazu gehörten jene vom Wohnungsbau, die sich allerdings überaus bescheiden ausnahmen. Das war zum großen Teil den Vorhaben in (Ost-)Berlin sowie in der Bezirksstadt Potsdam geschuldet, die weiterhin eindeutig den Vorrang hatten. So musste sich unsere Stadt dann anno 1959 gerade einmal mit 91 staatlichen Neubauwohnungen im jungen Brandenburg-Nord sowie überdies 145 genossenschaftlichen WE im Bereich der St. Annen- (damals Friedensstraße) und Thüringer Straße (SWB-Siedlung) begnügen. Inzwischen wehten nach 71 Tagen Montagezeit über dem ersten Großblock in der Brielower Straße - direkt vor dem Süd-Sportplatz-, sowie auf dem Hochhaus am Stadtkanal (St. Annenstraße) und dann nochmals in der Brielower Straße die Richtkronen.

Nach wie vor nahm das viel propagierte, sogenannte Nationale Aufbauwerk einen hohen Stellenwert ein. Diese "freiwilligen" Leistungen bildeten seitens der Kommune einen festen Bestandteil innerhalb der Planvorgaben, sie erreichten 1959 nach Angaben des zuständigen Referates bei der Stadtverwaltung je Brandenburger über 15 Jahre eine Leistung von exakt 28,40 Mark. Übrigens, als einer der bedeutendsten Industriestandorte im damaligen Bezirk Potsdam brachte es unsere Havelstadt immerhin auf einen Jahresanteil in der Produktion von mehr als einem Viertel. Dazu trugen vor allem das SWB, die Traktorenwerke, das Betonwerk, die Eisenbahnbetriebe im Stadtteil Kirchmöser sowie auch die Elisabethhütte und die hiesige Werft bei.

Noch ein Blick in andere wichtige Wirtschaftsbereiche zu jener Zeit. Mittlerweile war es den Parteistrategen gelungen, 154 Handwerker - unter ihnen 76 Meister - für den Zusammenschluss in elf Produktionsgenossenschaften zu gewinnen bzw. sie dazu zu drängen. Innerhalb der vor sechs Jahrzehnten noch recht beachtlichen Landwirtschaft existierten in der Stadt Brandenburg mittlerweile jeweils drei volkseigene Güter sowie Produktionsgenossenschaften (LPG). Hinzu kamen ein staatlicher Mastbetrieb für Schlachtvieh in der Wilhelm-Bahms-Straße am Rande des Stadtteils Görden (!) – der zunehmend wegen seiner unerträglichen Luftbelastung in die Kritik geraten sollte – sowie ein ebenfalls volkseigener kommunaler Gartenbau. Doch noch gut die Hälfte der Nutzfläche, so vor allem gen Hohenstücken und Brielow sowie im sich weiter ausdehnenden Wohngebiet Nord, wurde von privaten bäuerlichen Betrieben (Ackerbürgern) bewirtschaftet.

Im Beförderungswesen dagegen standen keinerlei Eigentumsverhältnisse mehr zur Diskussion. Da vermeldeten die hiesigen volkseigenen Brandenburger Verkehrsbetriebe beispielsweise zum Jahresanfang 1960 den Zugang von weiteren vier "Ikarus"-Bussen aus Ungarn; nun aber mit je 60 Sitz- und Stehplätzen. Bereits seit Oktober 1959 wurde indes auf den Stadtlinien ohne Schaffner gefahren.