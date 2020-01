BRAWO

Brandenburg Am Donnerstag, 16. Januar, findet um 16 Uhr im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof (GZB), im Konferenzraum in der 3. Etage, die nächste Veranstaltung der Reihe des Vereins "Gesund in Brandenburg" und des Asklepios Fachklinikums Brandenburg statt. Das Thema lautet dieses Mal "Transgender und Identität". Es referiert Stefan Willma,Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatik am Asklepios Fachklinikum Brandenburg. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.