Steffen Kretschmer

Friedrichsthal (MOZ) Um 12.25 Uhr ist am Sonntag die Feuerwehr zu einem Brand in Friedrichsthal gerufen worden. Möglicherweise etwas zu spät, denn beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Einfamilienhaus im Freiheitsweg bereits lichterloh in Flammen.

Die Eigentümerin konnte das Haus selbst verlassen, wurde aber mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Die genaue Brandursache kann noch nicht ermittelt werden. Einsatzleiter Jens Pamperin geht jedoch davon aus, dass das Feuer in der Küche entfacht wurde, da dort "der größte Schaden" zu finden sei. Das Haus sei nach ersten Eindrücken unbewohnbar, so Pamperin.

Insgesamt 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Neben den Hauptamtlichen Kräften aus Oranienburg rückten auch die Feuerwehren aus Lehnitz, Malz, Friedrichsthal und Sachsenhausen aus. Germendorf wurde noch nachträglich hinzugerufen.