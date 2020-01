Marco Marschall

Ahrensfelde (MOZ) Es war mitten in der Nacht von Freitag zu Sonnabend, als die Täter in das Einfamilienhaus in Eiche stürmten. „Wo ist der Tresor?“ brüllten die drei maskierten und bewaffneten Männer Bernd Bednarski an. Während sie ihn zu Boden stießen und dem 75-Jährigen mit einem Knüppel einen Schlag in die Seite versetzten, sollte seine Lebensgefährtin den Räubern den Tresor öffnen. Als ihr das nicht gelang, musste Bednarski ran. „Alles ging sehr schnell“, schildert er den Ablauf des Überfalls. Noch während einer der Männer den Tresor ausräumte, wurden er und seine Lebensgefährtin an einander gefesselt. Mit etwa 1000 bis 1500 Silbermünzen aus verschiedenen Ländern, darunter Kanada, Australien, China und Deutschland, sowie 8600 Euro Bargeld und einigen wertvollen Armbanduhren verschwanden die Räuber unerkannt.

„Das waren Profis“

„Wir haben uns dann in die Küche geschleppt und die Kabelbinder durchgeschnitten“, schildert Bernd Bednarski den weiteren Ablauf. Seine Lebensgefährt sei zu einer Nachbarin gelaufen und habe von dort die Polizei alarmiert. Er selbst griff sich eine Gaspistole und lief auf die Straße, um die Männer zu verfolgen. Doch von denen sei weit und breit keine Spur mehr gewesen. Wie er später erfuhr, hatten die Täter ihr Fluchtauto in der Nähe abgestellt.

Bernd Bednarski ist überzeugt, dass der Überfall auf sein Haus gezielt verübt wurde. „Das waren Profis“, sagt er. Die drei zwischen 1,80 und 1,90 Meter großen Männer seien ganz in Schwarz gekleidet gewesen und hätten Sturmhauben aufgehabt. „Die haben gewusst, dass es bei mir etwas zu holen gibt“, sagt der 75-Jährige, der in der vergangenen Wahlperiode für die AfD Mitglied des Kreistages war. „Ich war Edelmetallhändler“, erklärt er. Dass es sich bei den Räubern möglicherweise um Leute aus seinem Umfeld handeln könnte, schließt der schwerbeschädigte Rentner aus. „Sie wussten nicht, wo sich der Tresor befindet“, nimmt er als Indiz dafür, dass der Überfall eher seiner früheren beruflichen Tätigkeit geschuldet ist.

Pressesprecher Ingo Heese von der Polizeidirektion Ost in Frankfurt bestätigt den Überfall. Der 75-Jährige und eine 33-jährige Frau seien in dem Einfamilienhaus von drei maskierten Tätern bedroht und aufgefordert worden, den Tresor zu öffnen. Anschließend seien beide gefesselt worden. Die Männer hätten, so Heese anhand der Zeugenaussagen, akzentfrei deutsch gesprochen. Was weitere Details angeht, möchte er sich noch bedeckt halten, um kein Täterwissen preiszugeben. Kriminaltechniker seien vor Ort gewesen, die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. „Es werden noch Zeugen gesucht, die vielleicht Personen oder das Fahrzeug der Täter erkannt haben“, sagt der Sprecher.

Er bestätigt auch, dass der Polizeieinsatz in Eiche ein weiteres Unglück nach sich gezogen hatte. Ein Einsatzwagen, der aus Joachimsthal zum Tatort berufen worden war, ist auf der B 198 mit einem Motorblock kollidiert, der aus einem zuvor verunfallten Pkw geschleudert wurde. Die Polizisten im Wagen trugen leichte Verletzungen davon. Wie Heese erklärt, werden bei einem solchen Raubüberfall sämtliche Einsatzkräfte zusammengezogen, auch aus entfernteren Regionen des Landkreises, „um sofort die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zu unterstützen“, sagt er.

Wer Hinweise zum Überfall hat, kann diese der Polizei unter Tel. 03338 3610 melden.