MOZ

Spreenhagen (MOZ) Wegen einer Ruhestörung ist die Polizei am späten Freitagabend zur Bushaltestelle am Artur-Becker-Ring in Spreenhagen gefahren. Vor Ort trafen sie fünf Personen im Alter von 15 bis 20 Jahren an.

Bei einem 19-Jährigen fanden sie Drogenspuren und -utensilien sowie ein Einhandmesser und ein beidseitig angeschliffenes Messer. Sie stellten die Gegenstände sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.