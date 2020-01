Bärbel Kraemer

Fläming Der Belziger "Stadt- und Landbote" wurde von Alexander Mallwitz herausgegeben. Im ersten Quartal des Jahres 1850 wird aus diversen Orten berichtet.

Der Frauenverein aus Belzig dankte den Unterstützern ihres Engagements. Es heißt: "Der hiesige Frauenverein, aus dem Streben hervorgegangen, das bedrückende Loos der Armuth nach Kräften lindern zu helfen, hat sich bis hierher einer recht thätigen Theilnahme zu erfreuen gehabt. Mit denselben von allen Seiten zugeflossenen Mitteln ist es möglich gewesen, dem vorgestreckten Ziele näher zu treten und so manchen Kummer zu entfernen. Der unterzeichnende Vorstand fühlt sich nun deshalb gedrungen, allen Wohlthätern des Vereins für die demselben geschenkte Teilnahme insbesondere aber auch der Frau Kammerherr von Watzdorf auf Wiesenburg und dem Herrn Rittergutsbesitzer von Oppen auf Fredersdorf, welche durch so außerordentliche reichliche Unterstützungen an Holz in der jetzigen rauen Jahreszeit dem unentbehrlichsten Bedürfnmisse entgegen gekommen sind, hiermit den wärmsten und innigsten Dank auszusprechen."

Ackerbürger Haseloff aus Locktow inserierte: "Ich beabsichtige meine Ackerwirtschaft, bestehend in einem ganz neuen Wohnhause mit zwei Stuben, mit neuen Ställen und Scheune, mit zwölf Scheffel Winterroggen besätes und ebensoviel unbesätes Land entweder ganz oder teilweise sofort aus freier Hand zu verkaufen."

Der Magistrat der Stadt Brück gab folgende Lokal-Polizei-Verordnung, betreffend die Reinigung der Straßen, bekannt. Jeder Eigentümer eines Hauses oder dessen Stellvertreter war verpflichtet: 1) den Bürgersteig, den Rinnstein und den Straßendamm bis zur Mitte von Moder, Schnee, Eis oder anderem Unrat zu reinigen und bei eintretendem Tauwetter oder bei großen Regengüssen den Rinnstein zu öffnen; 2) die Straßenreinigung muss in jeder Woche des Mittwochs und Sonnabend Nachmittags, außerdem aber noch bei großen Festtagen den Tag vorher bewirkt werden; 3) bei Winterglätte muss jeder Eigentümer den Bürgersteig und den Straßendamm mit Sand, Asche oder einem anderen zweckdienlichen Material sobald der Tag anbricht bestreuen und dies so oft wiederholen, als die Glätte dauert; 4) die Straße und der Bürgersteig dürfen durch Schutt, Müll, Scherben und andere Dinge nicht verunreinigt, auch nicht Wasser von den Häusern aus auf den Bürgersteig gegossen und insbesondere bei Frostwetter nicht auf die Straße gelassen werden; 5) auf den innerhalb der Stadt und der Vorstadt belegenen öffentlichen Plätzen dürfen Kartoffeln, Rüben und dergleichen nicht eingegraben werden; 6) Die Nichtbefolgung dieser Vorschriften wird mit einer Geldbuße von zehn Silbergroschen bis zwei Thalern, bei Unvermögen mit verhältnismäßigem Gefängnis bestraft. Der Magistrat. Bercht, Schulze, Schmidt, Heinze.

In Belzig hatte sich ein weiterer Geschäftsmann niedergelassen. "Einem geehrten Publikum der Stadt und Umgebung zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mich hieselbst als Herren-Kleidermacher etabliert habe. Da ich seit mehreren Jahren in einer der bedeutendsten Werkstätten Berlins gearbeitet habe, so darf ich mich umso zuversichtlicher empfehlen und bitte um gütiges Vertrauen und recht zahlreiche Aufträge. Krüger, wohnhaft beim Ackerbürger Heinrich in der kleinen Wiesenburger Straße."

Einem gewissen Woltersdorf aus Ragösen waren hitzig ausgesprochene Worte zum Verhängnis geworden. Er musste eine öffentliche Entschuldigung leisten. "Der Unterzeichnete bedauert aufrichtig, dass er in Belzig am letztvergangenen Markt sich über den verstorbenen Schulzen Herrn Spiesecke hierselbst beleidigend und ungebührlich ausgesprochen hat. Die über meine Unbedachtsamkeit mit allem Rechte so sehr erzürnte Frau Witwe Spiesecke und deren so ehrenhafte Familie bitte ich hiermit, mit dieser öffentlich gegebenen Ehrenerklärung zufrieden zu sein und die gegen mich eingeleitete Injurienklage zurückzunehmen." Ärger wurde in Niemegk laut: "5 Thaler Belohnung. Da das Aufbrechen und Entwenden der Brückbohlen an den Bürgerwiese Kaveln von frechen Dieben auch in diesem, wie fast regelmäßig in jedem Winter verübt worden ist, so fühlt sich die unterzeichnende Deputation genötigt, die sämtlichen Besitzer der Kaveln aufzufordern, ein scharfes Auge auf die Entdeckung der Diebe zu richten und dieselben im Betretungsfalle oder auch nur im Falle dringenden Verdachts ohne Nachsicht zur Anzeige zu bringen, und sichern wir überhaupt demjenigen, der uns die Diebe so namhaft macht, das sie zu gerichtlicher Bestrafung gezogen werden können, obige Belohnung zu."