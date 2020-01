red

Bad Belzig Eines der faszinierendsten Ereignisse der Musikgeschichte wird 50 Jahre jung: Der Geist von Woodstock lebt - und ist jetzt live nachzuerleben!

Das Lebensgefühl, das im "Summer of Love" Hunderttausende von Besuchern zu einem ekstatischen Open Air-Happening lockte, ist zur Legende geworden, die mehrere Generationen bewegt hat.

Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Joe Cocker, Joan Baez, Creedence Clearwater Revival oder Crosby, Stills, Nash & Young prägten 1969 ein Festival, das Geschichte schrieb und zum Synonym für eine ganze Ära wurde. Die einzigartige Tribute Show "The Spirit of Woodstock" verbeugt sich vor diesen Musiklegenden - und lässt den Hippie-Spirit des "Summer of’69" wieder lebendig werden.

Eine exzellent besetzte Liveband und fantastische Sänger - darunter Michael Holderbusch als Joe Cocker (bekannt aus der RTL-Show "Das Supertalent") - sorgen mit authentischem Retro-Sound und für Gänsehaut. Auf die Musik abgestimmte Videos, Visuals und Moderationen versetzen sie zurück in eine hochemotionale Zeit, in der das Motto "make love, not war" um die Welt ging. Besonderes Highlight: Originalbilder des Woodstock-Festivals von 1969.

Willkommen zu einer atemberaubenden Show, die nicht nur diejenigen begeistern wird, die damals schon "Blumenkinder" waren, sondern auch alle, die den Sound der Flower Power-Generation neu für sich entdecken wollen. Willkommen zu "The Spirit of Woodstock"- der pulsierenden Musik Revue, die das Gefühl von Love, Peace & Rock’n’Roll feiert!

Zu erleben am 18. Januar ab 20.00 Uhr in der Albert-Baur-Halle Bad Belzig. Tickets gibt es ab 39,90 Euro unter anderem im Reisebüro Habdank und an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter www.spiritofwoodstock.de und auch unter der Hotline 0365/5481830.