Schönberg Eine 61-Jährige hat sich am Sonnabend bei einem Unfall verletzt. Die Frau fuhr gegen 23 Uhr aus Richtung Wulkow kommend durch Schönberg. In einer leichten Rechtskurve kam sie mit ihrem Auto auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Der Wagen geriet in einen Graben, stellte sich auf, kippte vornüber und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin konnte sich selbst befreien und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schaden: rund 2 500 Euro.