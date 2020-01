Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Mit Herzklopfen und einem gehörigen Adrenalinschub steigt Annelies Schöbel auf das Trainingsbike. Die 72-Jährige Fürstenwalderin hat sich zum Jahreswechsel vorgenommen, ihre Fitness zu verbessern.

Nun setzt sie ihren guten Vorsatz im Bad Saarower Fitness Treff an der Therme in die Tat um. "Ich hoffe, ich werde nicht so hart ran genommen", sagt sie schmunzelnd und voller Elan. Trainer Florian Strehl kennt die anfängliche Aufregung von Neueinsteigern. Verständnisvoll und ruhig erklärt er die Regeln. "Wir fangen behutsam an und dann gibt es jedes mal eine Steigerung", erläutert der Fitnessexperte.

Annelies Schöbel fängt an, auf dem Ergometer zu radeln. Acht bis zehn Minuten bei 50 Watt ist die Vorgabe. Schon nach einigen Minuten kommt die Anfängerin ins Schwitzen. Das ist völlig normal. Nebenan radelt Bärbel Behlendorf auf dem Ergometer. "Ich trainiere schon drei Jahre, um mich fit für meinen Beruf als Krankenschwester zu halten", erzählt die 55-jährige Pfaffendorferin. Bevor es an die Geräte zum Muskelaufbau ging, hat sie eine Rückenschule absolviert. "Meine chronischen Rückenschmerzen sind viel besser geworden", sagt sie.

Klare Ziele für Neueinsteiger

Mehr Bewegung und mehr Sport treiben – diese Vorsätze stehen ganz oben auf der Hitliste zum Jahreswechsel. Das weiß auch Studioleiterin Christina Schirnick. Anfang Januar kommen viele Neueinsteiger hochmotiviert ins Fitnessstudio. "Wichtig sind klare Ziele", sagt Christina Schirnick. Will man ein paar Pfunde abnehmen oder ein gezieltes Training zum Muskelaufbau und Ausdauersteigerung absolvieren? "Außerdem sind feste Termine die beste Strategie zum Durchhalten" so die Fachfrau.

Neben dem Gerätetraining haben sich die Klassiker wie Bauch-Beine-Po, Fettburner-Kurse und Workouts durchgesetzt. Auch das Zirkeltraining, bei dem mehrere Geräte im Kreis stehen und jede Minute gewechselt werden, ist immer mehr Kommen. Der neue Trend High-Intensiv-Workout ist für Einsteiger oft ein zu hartes Training. Im Power Gym in der Fürstenwalder Langewahler Straße stehen für das Training 130 Geräte auf einer Fläche von 839 Quadratmeter zur Verfügung. Hochkonzentriert stemmen muskelbepackte Männer ihre Gewichte. Sie lassen sich durch Gespräche nicht ablenken, wollen ihre Einheiten ungestört durchziehen. "Viele haben noch Urlaub und nutzen die freie Zeit für das Training", erzählt Mitarbeiterin Diana Heise. Um Neueinsteiger zu locken, gab es im Power Gym die Aktion drei Monate gratis zu trainieren.

Einer der ältesten Mitglieder dort ist Klaus Heiduschka. Der 83-jährige Fürstenwalder kommt im Winterhalbjahr dreimal in der Woche zum Training. "Im Sommer fahre ich lieber Fahrrad an der frischen Luft", erzählt Heiduschka, der seit frühester Jugend sportlich aktiv ist.

Vor dem Schwapp hat sich am Sonnabendvormittag eine lange Schlange gebildet. Der Andrang ins Badeparadies ist groß. "In der ersten halben Stunde habe ich schon 130 Besucher abgefertigt. Rund Tausend sind es täglich", sagt Kassenfrau Doreen Bachmann. Auch im Fitnessstudio ist reges Treiben. Zum Body Workout mit Kursleiter Urbain haben sich zahlreiche Teilnehmer eingefunden. Gekonnt stemmen sie 5 bis 20 Kilogramm schwere Hanteln. "Sport ist für mich ein Lebenselixier", sagt Jacqueline Erben (50) aus Berkenbrück. Dem stimmen Kathrin Bock, Kerstin Demmler und Candida Holtz, die alle schon jahrelang Mitglied sind, lachend zu.