Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Das erste Konzert im neuen Jahr an der Schwedter Musik- und Kunstschule ist ein Geburtstagsspecial und heißt "Elvis Kuklinski & Friends". Es findet am 11. Januar um 19 Uhr im Konzertsaal der Schule in der Berliner Straße statt. Tonangebend ist der Musikschüler und Sänger Elvis Kuklinski. Er steht an diesem Abend mit sechs Mitgliedern der Musicalgruppe der Musik- und Kunstschule auf der Bühne. Zu erleben sind Melodien aus Musicals wie "Fame" oder "The Rocky Horror Show", sowie aus dem Bereich Film. Die Beteiligten freuen sich sehr auf dieses Konzert, das anlässlich des 18. Geburtstages von Elvis Kuklinski stattfindet. Anstelle von Geschenken wünscht Elvis sich, dass die Konzertbesucher für die Deutsche Krebshilfe spenden. Er konnte seinen Eltern nicht helfen und möchte auf diesem Wege anderen Menschen etwas Hoffnung geben. Karten im Sekretariat der Schule.