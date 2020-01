MOZ

Angermünde (MOZ) Eine Protestaktion an der B 2 zwischen Angermünde und Felchow hat am frühen Samstagabend für Aufsehen gesorgt. Rund 100 Bauern und Sympathisanten, darunter Kraftfahrer und Handwerker, trafen sich auf dem Feld von Volker Zillmann an der B 2 bei Henriettenhof. Sie protestierten bis Mitternacht gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung und gegen Gesetze, die den Landwirten das Leben schwer machen.

Die Landwirte hatten Feuerschalen auf dem Feld aufgestellt und sechs grüne Kreuze. Diese symbolisierten warnend das Sterben landwirtschaftlicher Betriebe. "Die Landwirtschaft muss einfach mehr wertgeschätzt werden", sagte Volker Zillmann. "Allein unser Betrieb schafft ein Auskommen für fünf Familien. Die Leute sind auf dem Feld, aber sie fühlen sich in ihrer Arbeit kritisiert. Wir wollen mit unserer Aktion zum Nachdenken anregen." Die Schlepper auf dem Feld an der Straße leuchteten mit ihren orangenen Rundumleuchten in den Abendhimmel. Vorbeifahrende Autos unterstützten den Protest mit Hupkonzerten. Wie die Bauern sagen, gehen die Proteste weiter.