Silvia Passow

Havelland Ab März diesen Jahres müssen Eltern vor der Aufnahme ihrer Kinder in Kita oder Schule nachweisen, dass ihre Kinder gegen Masern geimpft sind. Diese Impfpflicht sieht ein auf den Weg gebrachtes Bundesgesetz vor.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institut (RKI) waren 2017 rund 93 Prozent der Schulanfänger in Deutschland gegen Masern geimpft. Laut RKI ist eine Impfquote von 95 Prozent erstrebenswert. Im Landkreis Havelland sind nur 0,5 Prozent der Kinder nicht gegen Masern geimpft, gibt der Landkreis auf Nachfrage Auskunft. Die Impfung verabreichen überwiegend die Haus- und Kinderärzte, gelegentlich wird auch im Rahmen von Kita- und Schuluntersuchungen geimpft. Der Landkreis bestätigt den Eltern im Kreis eine hohe Impffreudigkeit.

Diese wird auch an den tatsächlichen Krankheitsausbrüchen sichtbar. Im letzten und im vorletzten Jahr. auch im Jahr 2017, gab es keinen Masernfall im Kreis. 2016 waren es zwei Fälle, 2015 waren zehn. Die Masern gehören zu den meldepflichtigen Erkrankungen.

Masern sind hochinfektiös. Der Begriff der Kinderkrankheit ist insoweit irreführend, verleitet er doch zu der Annahme, es handle sich um eine minder schwere Erkrankung. Dem ist nicht so. Neben dem bekannten Hautausschlag mit Fieber, trockenen Husten, Hals- und Kopfschmerzen, zählen Müdigkeit, Mattigkeit und Lichtempfindlichkeit zu den Symptomen. In schweren Fällen kann es Bewusstseinsstörungen oder zu Gehirnentzündungen kommen. Letztere können bleibende Schäden hinterlassen oder zum Tod führen. Im Havelland gab es allerdings in den letzten zehn Jahren keinen Todesfall nach Maserninfektion zu beklagen.

2017 wurden dem RKI 929 Masernfälle in Deutschland gemeldet, fast die Hälfte der Erkrankten wurde im Krankenhaus behandelt, es kam zu einem Todesfall. 2018 waren es allerdings nur 543 Fälle, die dem RKI gemeldet wurden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren 2017 in der Region Europa 35 Menschen an Masern gestorben. Fast 24.000 Menschen hatten sich angesteckt, etwa viermal mehr als im Vorjahr. 2018 stieg die Zahl nochmal deutlich an: rund 82.000 Menschen erkrankten an Masern, die meisten in der Ukraine. 72 Menschen starben. Fachleute machen für eine Ausbreitung der Masern Impfmüdigkeit verantwortlich. In der Ukraine spielt aber auch das Kriegsgeschehen und die damit unterbrochene gesundheitliche Vorsorge eine große Rolle. 20 Prozent der dortigen Masernfälle betrafen Fünf- bis Neunjährige.