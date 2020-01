Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) In den Ruppiner Kliniken in Neuruppin sind 2019 deutlich mehr Kinder geboren worden als noch im Vorjahr: Insgesamt 738 Mädchen und Jungen aus den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz. Havelland und Oberhavel erblickten dort das Licht der Welt. 2018 waren es nur 696. An das Rekordjahr 2016 reicht die Geburtenzahl aber noch lange nicht heran: Damals wurden 830 Geburten in den Kliniken verzeichnet.

Unter den 2018 geborenen Kindern waren 389 Jungen und 349 Mädchen. Damit setzt sich ein Trend fort. Schon 2018 erblickten mehr Jungen als Mädchen in den Kliniken das Licht der Welt. Damals waren es 366 beziehungsweise 330. Die Anzahl der Zwillinge lag 2019 bei insgesamt zehn und damit deutlich unter dem Vorjahr, als 16 Zwillingsgeburten stattfanden.

Das schwerste Kind der vergangenen zwölf Monate war ein Junge. Er brachte nach der Geburt 4 865 Gramm auf die Waage. Ein echter Wonneproppen wie noch 2018 mit rund fünfeinhalb Kilogramm war dieses Mal nicht dabei. Den Rekord bei der Länge der Neugeborenen legte wiederum ein Mädchen vor: Die Kleine maß 59 Zentimeter.

Auch über die beliebtesten Vornamen eines Jahres führen die Ruppiner Kliniken Buch. Spitzenreiter war dieses Mal Ben, dicht gefolgt von Theo beziehungsweise Theodor und Moritz, einem Neuzugang in diesen Top 3. Leo, der Spitzenreiter aus 2018, schaffte es dieses Mal nicht in die Rangliste. Auch Max, Emil, Felix und Henri sind nicht mehr so verbreitet.

Bei den Mädchen wählten die meisten Eltern im Jahr 2019 den Namen Hannah oder auch Hanna für ihren Nachwuchs. Ebenfalls beliebt war Leonie auf Platz 2. Den dritten Platz teilen sich die Namen Frida, Mathilda, Nele und Hayley, auch in anderen möglichen Schreibweisen.

2018 war Frida – mit "ie" oder "i" – noch der unangefochtene Spitzenreiter. Johanna, Charlotte, Lina, Ella, Mathilda und Emilia finden sich um Gegensatz zum Vorjahr gar nicht mehr auf der Liste der beliebtesten Vornamen.