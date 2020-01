Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) "Abgrund" heißt der neueste Thriller von Bestsellerautorin Katharina Peters. Wieder geht es darin um BKA-Kriminalpsychologin Hannah Jakob, die sich im Roman ihrem wohl persönlichsten Fall stellen muss. Einer ihrer Freunde, ein Experte für rechte Gewalt, wird des Mordes verdächtigt. Sie ahnt, dass man ihm eine Falle gestellt hat.

Wer einen Live-Vorgeschmack haben möchte oder als Fan der Autorin begegnen möchte hat zur Lesung am 16. Januar in der Eberswalder Stadtbibliothek die Gelegenheit dazu. Um 19 Uhr ist sie an besagtem Tag dort zu Gast.

Die Schriftstellerin wurde in Wolfsburg geboren, lebt im südöstlichen Berliner Umland, fühlt sich aber besonders auf Rügen heimisch, wo auch einige ihrer Ideen entstehen.

Der Eintritt beträgt fünf, ermäßigt 2,50 Euro.