MOZ

Eberswalde (MOZ) Stolz hält die 14-jährige Annalena ihre kleine Schwester Amelie für den ersten offiziellen Fototermin auf dem Arm. Amelie wurde am 1. Januar um 18.06 Uhr im Werner-Forßmann-Krankenhaus geboren, ist also ein Neujahrsbaby. Die Kleine, die bei der Geburt 3390 Gramm wog, 49 Zentimeter maß und das Glück von Susann und Martin Witthuhn perfekt macht, wird in Lichterfelde aufwachsen, wo die Familie zuhause ist.

Für den Kreißsaal des Barnimer Klinikums endete die Statistik 2019 laut Pressesprecher Andreas Gericke mit 690 Geburten. Dabei haben 700 Kinder das Licht der Welt erblickt, darunter eben zehn Zwillinge. Die Jungs waren im vorigen Jahr klar in der Überzahl: mit 390. Zu den häufigsten Namen gehörten bei den Buben Oskar, Lukas und Louis, bei den Mädels Emilia, Leni und Mia. Etwas mehr Kinder hatte das "Forßmann" zuletzt 2017 registriert, mit 722 Babys.

2020 setzt das Team der Entbindungsstation die Reihe der Elterninformationsabende und Kreißsaalführungen für werdende Mütter und Väter fort. Erster Termin ist der 14. Januar, am 11. Februar geht es weiter. Treffpunkt ist jeweils um 18.30 Uhr am Haupteingang (Patienteninfo). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das "Forßmann" hat den Status eines Perinatalzentrums. Es kann auch Frühchen versorgen und bietet zudem Betreuung durch das Netzwerk Gesunde Kinder an.