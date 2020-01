Holger Rudolph

Fehrbellin Etwa 70 Schaulustige waren am Sonntagvormittag mit dabei, als die Schützengilde Fehrbellin auf dem Parkplatz vor dem Rathaus stimmungsvoll und lautstark das neue Jahr begrüßte.

Gegen 11 Uhr setzte sich der Zug der Schützen auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Bewegung. Allen voran ein Polizeiwagen, dahinter marschierte die historische Abteilung der Gilde in ihren blauen Uniformen, welche jenen der Schlacht bei Fehrbellin von 1675 nachempfunden sind. Ihnen folgten die Sportschützen der Gilde in ihrer grünen Vereinskleidung. Schon zuvor hatte der Verein die beiden Kanonen auf dem während des Spektakels für Autos gesperrten Parkplatz aufgestellt. Unter Beifall trafen die Schützen am Rathaus ein und stellten sich links und rechts der Kanonen auf. Die Fehrbelliner Jagdhornbläser eröffneten die Veranstaltung mit ihrem instrumentalen Ruf zum Sammeln.

Historische Vorderlader

Die Vorderlader waren schnell für die Salutschüsse zwecks Verabschiedung des Jahres 2019 präpariert. Dreimal böllerten die Gewehre, dass es nur so krachte. Nun stand die Begrüßung des neuen Jahres an. Die Schützen folgten den Anweisungen ihres Kommandanten Ernst Schenk. Die ihren historischen Vorbildern nachempfundenen Kanonen stießen mehrfach dicke Wolken eines heftig nach Schwefel riechenden, teilweise rot gefärbten Rauches aus. Die Böller waren höllisch laut. Vorsichtshalber hatten die Schützen zuvor gewarnt, dass sich empfindliche Menschen und Kinder besser die Ohren zuhalten sollten.

Schützenpräsident Jürgen Sternbeck, der auch ehrenamtlicher Ortsvorsteher (CDU) von Fehrbellin ist, zog in seiner kurzen Ansprache eine Bilanz und gab einen Ausblick. Die historische Abteilung des Vereins werde auch im neuen Jahr wieder an einer Vielzahl von Treffen teilnehmen, bei denen geschichtliche Schlachtszenen nachgestellt werden. Außerdem dürfen sich nicht nur militär- und geschichtsinteressierte Rhinstädter auf eine Neuauflage der Nachstellung der Schlacht bei Fehrbellin im Juni freuen.

Derzeit hat die Gilde 30 Mitglieder, drei davon sind Frauen. Stolz ist Sternbeck auch auf die Sportschützen, die ihr Können zweimal jährlich auf einer Spezialanlage in Friesack unter Beweis stellen. Königin, also Leistungsbeste, ist zurzeit Malgorzata Hagelstein. Bei den Männern hat dieses Amt Wilfried Koch inne. Vogelschützenkönig des vor 25 Jahren wiedergegründeten Vereins ist Karsten Kirchhoff.

Neue Parkplätze

Weil es in Fehrbellin keine separate Neujahrsansprache des Ortsvorstehers gibt, nutzte Sternbeck das Neujahrsschießen auch für ein paar Informationen zur Entwicklung der Gemeinde. So werde 2020 die Sanierung des Kurfürstenparks fortgesetzt. Der Rhinpark werde wahrscheinlich 2021 an der Reihe sein. Geplant seien auch zwei neue Parkplätze, einer davon am Sportplatz, wo es bislang an Abstellmöglichkeiten für Pkw gemangelt habe.

Als nächste größere Aktion der Schützen steht Ende April das Aufstellen des Maibaums an, bei dem es sich seit vorigem Jahr um eine stabile Aluminiumkonstruktion handelt. Ohne Fördermittel aus der Fehrbelliner Bürgerstiftung wäre diese Anschaffung nicht möglich gewesen, lobte Sternbeck.