Werneuchen (MOZ) Einen günstigen Moment abgepasst haben Diebe, die am Samstagabend ein Auto in Werneuchen aufbrachen. Der Halter eines Mondeo hatte seinen Wagen für eine knappe Stunde in der Wegendorfer Straße geparkt. Unbekannte nutzten die Zeit, um die Fensterscheibe der Fahrertür einzuschlagen und eine Handtasche aus dem Auto zu stehlen. Zudem beschädigten die Täter das Navigationsgerät. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf zirka 2000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.