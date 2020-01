Steffen Kretschmer

Oranienburg (Moz) In den Schlusssekunden entwickelte sich das Endspiel im Final-Four des Handball-Landespokals zu einem sportlichen Drama, weshalb sich die Spieler der zweiten Mannschaft des Oranienburger HC erst einmal kurz sammeln mussten, als der Abpfiff ertönte. Dann aber rauschte das Bewusstsein in die Köpfe, es tatsächlich geschafft zu haben – schon wieder. "Im vergangenen Jahr war es eine kleine Sensation, weil auch einige Spieler unserer ersten Mannschaft dabei waren. Diesmal ist es für mich eine große Sensation, weil es tatsächlich die reine Zweite war, die gespielt hat. Nur Lasse Scharge war aus dem Drittliga-Team dabei", sagte ein absolut stolzer Präsident, Thomas Stahlberg, am Sonntag. Er hatte ein "tolles und enges Spiel mit einem für mich unwirklichen Ausgang" gesehen. "Es war unfassbar."

Diese Worte umschreiben gut, was sich am zurückliegenden Wochenende in der Potsdamer MBS Arena abspielte. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag hatte es der Brandenburgligist aus Oranienburg mit einem Oberligisten zu tun. Das zunächst der Lausitzer HC Cottbus mit 24:21 bezwungen werden konnte, war bereits eine Überraschung, und nur die Wenigsten trauten der OHC-Reserve wohl die ganz große Überraschung zu. Bis auf die Spieler selbst, die trotz Rückschlägen immer daran geglaubt hatten, den Pokalsieg verteidigen zu können. "Der Kopf spielt die größte Rolle. Solange man an den Erfolg glaubt, haben Zweifel darin keinen Platz", sagte Erik Hansen.

Der Torhüter war an beiden Spieltagen eine der ganz großen Stützen im Team des Oranienburger HC. Hansen hatte nach einem starken Auftritt im Halbfinale im Endspiel zunächst auf der Bank gesessen, war dann aber wenige Minuten nach der Pause eingewechselt worden. Mit seinen Paraden, darunter zwei gehaltene Siebenmeter, ebnete er den Weg zum Erfolg. Einen zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand drehte der OHC drei Minuten vor dem Ende in eine Führung mit drei Treffern. Und auch wenn Altlandsberg 50 Sekunden vor dem Schlusspfiff noch einmal auf 25:24 herankam, die Kreisstädter hielten stand. Michael Schulz hatte zwar den 26. Oranienburger Treffer vor Augen, warf aber vorbei. Doch auch die letzte Gelegenheit der Partie, ein Freiwurf des Oberligisten fünf Sekunden vor dem Ende, verpuffte. "Ich habe den Pokal schon vorher gesehen und wollte nichts anderes mehr", sagte Hansen.