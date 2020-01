Heike Weißapfel

Sachsenhausen (MOZ) Eine Gedenktafel für Fritz Elsas mit seinem Namen gibt es in der Gedenkstätte Sachsenhausen auch. Traditionell trafen sich die Liberalen sowie weitere Parteienvertreter des Kreistags am Sonntag aber an der Stele für die Opfer des 20. Juli 1944, an der sein Name nicht verzeichnet ist. Dort legten Dr. Hans Günter Oberlack im Namen der Freien Demokraten Oberhavels und Heidemarie Eller für die Liberalen im Bezirk Reinickendorf Kränze nieder.

75 Jahre ist es her, dass Fritz Elsas ohne Gerichtsverhandlung erschossen wurde. Erst seit 2009 wird seiner regelmäßig gedacht. Die Liberalen hätten zeigen wollen, dass es nicht nur die Menschen an den Rändern der Gesellschaft waren, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, erinnerte Oberlack an die erste Gedenkfeier. "Sie war mehr dazu gedacht, uns liberale Verbände daran zu erinnern, dass der Totalitarismus alle betrifft, auch die Mitte der Gesellschaft", so Oberlack. Damals sei das Gedenken auch einem gewissen Routinecharakter gefolgt. Demgegenüber sei es "geradezu gespenstisch", wie sich die Gesellschaft in den vergangenen elf Jahren verwandelt habe und wie wichtig es inzwischen wieder sei, sich aktiv gegen Radikalismus und auch gegen sprachliche Verrohung zu wenden.

Der promovierte Staatswissenschaftler Fritz Elsas wurde 1890 in Cannstatt geboren. Er war seit 1919 Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Elsas konvertierte vom Judentum zum evangelischen Glauben, war aber dennoch antisemitischen Angriffen ausgesetzt. 1931 wurde er in Berlin zum Bürgermeister gewählt, blieb dies aber nur bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten Anfang 1933. Er gehörte zu einer liberalen Widerstandsgruppe und wurde im Umfeld des gescheiterten Attentats auf Hitler 1944 verhaftet. Nach Folter und einem Gefängnisaufenthalt in der Lehrter Straße in Berlin kam er Ende 1944 ins Konzentrationslager Sachsenhausen, wo er am 4. Januar 1945 erschossen wurde.