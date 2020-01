Heike Weißapfel

Oranienburg (MOZ) Fünf Probewürfe, dann wird gnadenlos gezählt. Die Sportler strecken sich noch mal, die Assistenten reichen die Kugeln, weitere Helfer drücken die Knöpfe oder zücken den Stift. Die beiden Blindenhunde Skali und Balu haben sich – in gebührendem Abstand voneinander – unter Tischen zusammengerollt. Das kann jetzt dauern, da gibt es nichts zu tun.

Kleine, aber geübte Runde

"Wir sind mit den Jahren leider nicht mehr geworden", hat Landeskegelwart Holger Dreher gerade noch gesagt. "Vor 25 Jahren waren wir doppelt so viele, aber so ist es nun einmal." Aber die 13 Starterinnen und Starter , die am Sonnabend dabei sind, rufen ihr dreifaches "Gut Holz!" entschlossen und ehrgeizig. Alle kennen sich gut. Viele sind im grünen Trikot des FSV Forst Borgsdorf dabei, andere sind aus Strausberg und Neuenhagen angereist.

"Ich habe eigentlich gar nicht so oft Zeit zum Trainieren, sagt Detlef Borowsky, der trotzdem treffsicher scheint. Der elfjährigen Josefine macht es Spaß, als Assistentin dabei zu sein. Sie reicht ihrem Vater eine Kugel. Der lässt sie mit leichter Drehung und Schwung aus beiden Händen gleiten. Hinten fallen sieben Kegel. Josefine sagt ihm das Ergebnis. Beim nächsten Wurf fallen acht.

In der Oranienburger Turm-Erlebniscity wird an diesem Vormittag ein Jubiliäumsturnier ausgerichtet. Seit 25 Jahren sind die Keglerinnen und Kegler im Blinden- und Sehbehinderten-Verband Brandenburg (BSVB) auf den Bahnentypen Bohle, Schere und Classic aktiv. Dieser 25. Landespokal findet in Oranienburg auf Bohlen statt und ist der Vorentscheid zur Teilnahme am Bundespokal, der eine noch längere Tradition hat. Er wird zum 49. Mal ausgetragen.

Die Regeln sind etwas andere als für sehende Sportler: Blinde kegeln eher breitbeinig aus dem Stand, Sehbehinderte nehmen für den Schwung etwas Anlauf. Die Schwierigkeit, die Kugel so auf den Weg zu bringen, dass sie auf der Bahn bleibt, ist für alle gleich und erfordert viel Übung. Die haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer offenbar fast alle, wie die verhältnismäßig wenigen "Ratten" zeigen. Tatsächlich wird es im Verlauf von gut drei Stunden zwischen den drei Mannschaften ein äußerst spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, und die Bezirksgruppe Oberhavel 1 gewinnt am Ende mit nur zehn Holz Vorsprung vor der zweitplatzierten Bezirksgruppe Strausberg.

Holger Dreher bedauert, dass der Nachwuchs unter den blinden Keglern fehlt. Ein Grund für die hohe Altersstruktur sei, dass viele Menschen erst im Laufe ihres Lebens die Sehkraft teilweise einbüßten oder erblindeten. Dann stünden erst einmal andere Sorgen im Vordergrund, bis nach einem sportlichen Ausgleich gesucht werde.

Der FSV Forst Borgsdorf ist für Blinde beispielsweise auch Heimatverein für die Torballer. Doch sei Kegeln durchaus sowohl für junge als auch für ältere Blinde eine gut geeignete Sportart als körperliche Betätigung und ebenso als Selbsthilfe. "Man hat Bewegung, kommt ins Gespräch, kann sich austauschen", sagt Holger Dreher. Dann eilt er selbst zurück an die Bahn, an der sein Assistent schon mit der Kugel wartet.