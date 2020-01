Markus Baluska

Nieder Neuendorf Für viele Christen ist der heutige 6. Januar, Heilige drei Könige, ein ganz besonderer Feiertag. Das gilt an sich vor allem für Katholiken, denen die Ankunft von Caspar, Melchior und Balthasar mancherorts wichtiger ist als der Heilige Abend. Aber auch in der evangelischen Dorfkirche Nieder Neuendorf hat Pfarrerin Barbara Eger dieses Jahr Außergewöhnliches vorbereitet, um den sogenannten Epiphaniasempfang zu zelebrieren.

Im Gottesdienst präsentierte sie am Sonntag der Kirchengemeinde drei Skulpturen, die der österreichische Künstler Reinhard Atzl erschaffen hat. Gekrönt wurde die Andacht außerdem mit dem Auftritt der katholischen Sternsinger im protestantischen Gotteshaus. Für musikalische Untermalung sorgten die Sängerin Jeanette Rasenberger, der Pianist Andreas Wolter sowie Reinhard Eger am Violoncello.

Die Ankunft dieser speziellen drei heiligen Könige geht zurück auf einen Einsatz der Pfarrerin in der Urlaubsseelsorge in Kitzbühl. Gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard besuchte Barbara Eger das Jakobskreuz auf der Buchensteinwand im Pillerseetal. In dem über 30 Meter hohen, größten begehbaren Kreuz der Welt finden regelmäßig Kunstausstellungen statt. Die beiden trafen dort auf Reinhard Atzl, der eigentlich Buchhändler ist. Aus alten Eisenbahnschwellen hatte der Österreicher seine drei heiligen Könige entstehen lassen und damit die Begeisterung des Ehepaares Eger geweckt. "Die Könige haben uns sehr angerührt", erzählte Barbara Eger im Gottesdienst. So sehr, dass sich beide schnell einig waren, die Kunstwerke zu kaufen.

Es musste noch das Transportproblem gelöst werden, erinnert sich Barbara Eger. "Das war aufregend. Eine Spedition hat zwei Kisten gebracht. Erst dachten wir, es sind nur zwei Figuren angekommen. Doch dann haben wir gesehen, dass in der größeren Kiste zwei Könige waren", freut sie sich rückblickend.

Königlich oder sternenkundig?

Ob die drei Heiligen wirklich Könige oder lediglich Sternenkundige waren, darüber streiten sich die Gelehrten. Gesichert ist dagegen die Geschichte der drei Skulpturen von Reinhard Atzl. Ursprünglich waren die Pfähle Eisenbahnschwellen, dann wurden sie zu Zaunpfählen umfunktioniert, die eine Gärtnerei begrenzten. Diese musste einem Neubau weichen, und Reinhard Atzl rettete das alte Holz. Er lagerte es, ließ es reifen – und seine Inspirationen wachsen. Das Ergebnis kann in der Dorfkirche Nieder Neuendorf bestaunt werden.

Mithilfe der drei Figuren hat Pfarrerin Barbara Eger jedenfalls einen kurzweiligen Gottesdienst gestaltet. Mit Unterstützung der gelungenen Auftritte des Musik-Trios sowie lehrreichen Kurzvorträgen hat sie die Menschen auf den Kirchenbänken sehr gut unterhalten und sicher ein bisschen Werbung für ihre Kirche gemacht.