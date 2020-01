Cornelia Link-Adam

Wilhelmsaue (MOZ) Nach fast einjähriger Pause gibt es im Wilhelmsauer Gasthaus "So oder So" wieder Konzerte. Inhaberin Bettina Männel holte zum 10. Neujahrskonzert wieder eine altbekannte Oderbruch-Kultband ins Musikcafé: "LivingRoom" spielten hier am Samstag vor vollen Rängen.

"Willkommen in den 20-er Jahren", sagte Bettina Männel mit einem Sektglas in der Hand auf der Bühne stehend die Schar an Besuchern. Die waren trotz des neuerdings früheren Konzertbeginns massenhaft erschienen, um mit "LivingRoom" das neue Jahrzehnt zu feiern. Heike Matzer (Gesang, Altsaxophon), Reinier Scheers (Gesang, Percussion), Sebastian Undisz (Piano, Flöte), die Gitarristen Uwe Ballhorn und Nico Kollmann, Klaus Scholz (Trompete), Oliver Brauner (Altsaxophon) sowie Christoph Undisz (Bass) und Sebastian Blache (Schlagzeug) freuten sich sichtlich, denn getanzt wurde – trotz der Enge – von Anfang an zu den Songs. Da erklangen Lieder von Vaya Con Dios, Joe Cocker und Klassiker des Soul und Funk. Jedes Stück bekam viel Applaus. Als nächstes spielt die Dire Straits-Coverband "Sultans of Strings" am 1. Februar, 19 Uhr, im Gasthaus.