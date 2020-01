Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) "Eines Tages kam jemand ins Archiv und gab das Manuskript ab." Wer das war und wann genau, weiß Dr. Dietrich Raetzer nicht. Der Historiker selbst hat von 1994 bis 2000 im Keller der Stadtverwaltung gesessen und dort gearbeitet. Inzwischen sind aus den handgeschriebenen Seiten 30 maschinengeschriebene geworden, auch digital für die Nachwelt festgehalten. Am Sonnabend trug Raetzer bei der Gesprächsrunde des Geschichtskreises im Hohen Neuendorfer Kulturkreis Passagen daraus vor. Die Seiten beziehen sich auf die Zeit von 1875 bis 1900.

"Wir wissen nicht, von wem es ist – aber es ist ganz gut", so Raetzers Urteil. "Der Autor hat für die Darstellung viel Mühe aufgewendet. Er vermutet, dass der Autor Hohen Neuendorfer war, da er öfter "unser Hohen Neuendorf" schreibt, und dass er einen intellektuellen Hintergrund hatte, vielleicht Lehrer war. Die Chronik entstand nicht fortlaufend mit der Zeit, sondern nachträglich, etwa um 1930, vermutet Raetzer. Der Ton der Schrift sei eher leicht völkisch-national, aber nicht nationalsozialistisch gefärbt.

1875 bis 1900 – eine Zeit, die von großen Wandlungen geprägt ist, an die sich aber niemand mehr persönlich erinnern kann. Meistens mindert das das Interesse etwas, weiß Dietrich Raetzer. "Wenn noch jemand da ist und berichten kann, ist es immer spannender." So unbekannt der Autor, so bekannt war den Anwesenden aber doch die Gegend, die er beschreibt. Die hätte teilweise gar nicht näher liegen können, denn es war auch von jenem alten Hof die Rede, der heute zumindest zum Teil das Herz des Kulturkreises bildet, die Remise. Im Haus wohnt noch immer Horst Golm, dessen Urgroßvater im 18. Jahrhundert nach Hohen Neuendorf kam. Auch seine Großeltern haben später das Grundstück bewirtschaftet.

1875 reichte das Dorf vom Friedhof, den es damals schon an der heutigen Birkenwerderstraße gab, bis zum alten, strohgedeckten Dorfkrug an der Chaussee (der heutigen Ecke Schönfließer und Berliner Straße), dazwischen eine Schule und ein paar Höfe – das war’s. In dem Manuskript geht es um das Alltagsgeschehen, die Dreifelderwirtschaft, den Kutschverkehr vor 1877. Ein Personenwagen fuhr von Oranienburg nach Berlin und wieder zurück bis nach Gransee. Wer mit wollte, stellte sich an den Straßenrand und winkte mit dem Taschentuch. Drei Stunden dauerte es von Hohen Neuendorf bis zum Hackeschen Markt, wo die Bauern zweimal in der Woche ihre Waren feilboten.

Der Bau der Nordbahn veränderte das 300-Seelennest schlagartig. Keine Stunde mehr dauert die Fahrt nach Berlin – auch wenn die Nordbahn im Ruf gestanden haben soll, langsam zu sein. Die Bevölkerung wuchs in wenigen Jahren enorm, Wohnraum wird gebraucht, dazu jede Menge Gaststätten. Siedlungen werden errichtet. Und wie ein Vergleich der Fahrpläne zeigt – nach nur wenigen Jahren fuhr die Bahn viel öfter. Eine Hoffnung vielleicht.